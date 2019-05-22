İftar menüsü | En güzel yemek tarifleri

KÖFTELİ ERİŞTE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

300 gr kıyma

1 silme çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 silme çay kaşığı kimyon

1 su bardağı erişte

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

3, 5 su bardağı su

3 su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

Yeteri kadar tuz

Kıyma ve baharatları bir kapta yoğurun. Ardından küçük toplar halinde yuvarlayın tepsiye dizin. Üzerine un ekin.

Çorba için tencereye suyu ve erişteyi alın, erişte pişene kadar kaynatın.

Daha sonra İçine haşlanmış mercimek ve köfteleri koyup köftelerin pişmesini bekleyin.

Ayrı bir kapta, yoğurt yumurta ve unu iyice çırpın, çorbanın suyundan iki kaşık alıp yoğurda ilave edin ve iyice karıştırın daha sonra kaynayan çorbanın içine yavaş yavaş ilave ederek karıştırın.

Üzerine nane yakın.

KREP KEBABI NASIL YAPILIR?

İç harcı için:

Yarım kilo tavuk incik

1 yemek kaşığı tereyağ

Sıvı yağ

1 diş büyük sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Tuz

karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, köri

Biraz su

1 su bardağı garnitür

Krep için:

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı un

Tuz

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tavukları küp küp doğrayın. Tereyağ ve sıvı yağında tavukları kavurun. Rendelenmiş sarımsağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Salçayı, baharatları ilave edip, Biraz su ve garnitürleri ekleyip altını kısın ve kapağını kapatıp pişmeye bırakın.

Krep malzemelerini çırpın. Akışkan bir kıvam elde edin. Bu ölçülerle 3 adet krep çıkıyor. İç harcıda tam geliyor.

Bir kase içine krebi koyun ve iç harcını pay edin. Krebi toparlayıp fırın kabına ters çevirin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri koyup, daha önceden ısıtılmış fırında kızartın.

YEŞİL MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

1 su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı bulgur pilavı

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yeşil mercimeği bir kaba alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip yarım saat kadar bekleyin.

Soğanı küçük küçük doğrayın, sıvı yağda kavurun.

Sonra salçayı ve tuzu ilave edip karıştırın.

Sonra mercimeklerin suyunu süzün. Soğanların üzerine ilave edin. Ardından bulguru ekleyin. Onuda karıştırıp üzerine kaynar su ilave edin.

Pilav suyunu çekene kadar ocakta bırakın.

YOĞURTLU KABAK MEZESİ NASIL YAPILIR?

2 adet kabak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1, 5 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 avuç dereotu

Tuz (damak tadınıza göre)

Üzeri için;

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tatlı pulbiber

Kabakları rendeleyin, iyice suyunu sıkın.

Küçük bir tencereye yağları koyun, kabakları kavrun.

Soğumaya bırakın.

Yoğurda sarımsak rendelenip karıştırarak ince kıyılmış, dereotu eklenir. tuzu eklenir.

BALLI PRATİK ŞÖBİYET NASIL YAPILIR?

1 su bardagˆı su¨t

1 yemek kas¸ıgˆı irmik

1 paket milfo¨y hamuru

150 g file Antep fıstıgˆı

3 yemek kas¸ıgˆı tereyagˆı

Üzeri için:

1 su bardagˆı bal

I·rmik ve su¨tu¨ bir sos tenceresine alın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıs¸tırarak pis¸irin. Milfo¨y hamurlarını do¨rde bo¨lu¨n. I·c¸lerine irmikli muhallebiden yayıp file Antep fıstıgˆı ilave edin ve u¨c¸gen s¸eklinde kapatın.

S¸o¨biyetleri yagˆlı kagˆıt serili fırın tepsisine dizin. U¨zerlerine eritilmis¸ tereyagˆı su¨ru¨p o¨nceden ısıtılmıs¸ 180 derece fırında 20 dakika pis¸irin. Sıcakken u¨zerlerine bal gezdirin. Ilık servis yapın.