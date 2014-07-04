İftarda bu öneriyi mutlaka uygulayın!

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında öğün sayısının azalmasına ve açlık süresinin uzamasına bağlı olarak metabolizma hızının yavaşladığına dikkati çekerek, "Açlığa bağlı olarak kan şekeri düşebilir. Bu durum, baş ağrısı, halsizlik, dikkat eksikliği, çalışma isteksizliği, üşüme hissi, uyuma isteğinde artış olarak kendini gösterebilir. Yanlış beslenme tutumları nedeniyle yağ depolanmasında artış ya da kilo kaybı görülebilir" dedi.



Kurt, beslenme hatalarının bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucu kabızlık şikayetlerine de neden olduğunu belirtti. Bu şikayetlerin ortaya çıkmaması için ramazan ayında bilinçli beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Kurt, vücudun ihtiyacı olan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller gibi besin ögelerinin yeterli ve dengeli miktarda alınması gerektiğini belirtti.



Kibar Gültekin Kurt, sahur öğününün kesinlikle atlanılmaması gerektiğini dile getirerek, "Sahurda çok tuzlu, çok baharatlı, ekşi, yağ içeriği yüksek, sucuk, pastırma, sakatat, kaymak, krema, kızartma, ağır hamur işleri ve yağlı börekler tercih edilmemeli. Sahurda daha çok kahvaltılık olarak nitelendirdiğimiz peynir, yumurta, domates ve salatalık ile tam tahıllı ekmek çeşitleri, şekersiz kompostolar, süt, kuru kayısı, ceviz, badem ve fındık tüketebilir" diye konuştu.

"Tüm öğünlerde yavaş besin alımı çok önemlidir"



İftarda tüketilecek besinlerin özenle seçilmesini öneren Kurt, iftar süresinin de uzun tutulması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"İftarda kısa sürede çok az çiğneyerek hızlı şekilde aşırı miktarda besin alımının arkasından yaşayacağımız sindirim problemleri ve kan şekeri dengesizliği, sahura kadar doğru beslenmekten alıkoyar. Tüm öğünlerde yavaş besin alımı çok önemlidir. Lokmalarınızı 15-20 kere çiğnedikten sonra yutunuz. Lokma arasında çatal ve kaşığınızı masaya bırakınız. Çorbanız dahi çok sıcak olmamalı. Ilık besinler tüketmelisiniz. İftardan 1-1,5 saat sonra hafif yürüyüşler yapmanız hem sindirim şikayetlerinizi azaltacak hem de yavaşlayan metabolizma hızınıza destek olacaktır. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Kabızlık şikayetlerinizi azaltmak için taze sebze-meyve alımına özen göstermekle beraber yoğurt, kefir, besin desteği olarak probiyotik takviyesi tüketilmesini öneriyorum."



Kurt, sıvı alımının da önemli olduğunu, iftar ve sahurda şekersiz komposto ve meyve suları ile ayran, papatya, rezene, yeşil çay, ıhlamur, nane ve kuşburnu gibi bitki çaylarının tercih edilebileceğini belirtti.



Ramazan pidesinin yanı sıra çavdar, tam tahıllı ve kepek ekmeklerin de sofralarda dönüşümlü olarak bulundurulmasını öneren Kurt, böylelikle bu gıdalardan yararlanma düzeyinin maksimuma ulaşacağını söyledi.