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    HaberlerRamazan Haberleri İftarda nasıl dua edilir, oruç açarken hangi dua okunur? Diyanet İftar duası
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    09.05.2020 - 19:24 |

    İftarda nasıl dua edilir, oruç açarken hangi dua okunur? Diyanet İftar duası

    Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar gece yapılan sahurun ardından gün boyunca aç kalıyor. Yemeden içmeden kesilen müslümanlar açların halinden, verilen nimetlerin kıymetinden birçok değerin kıymetini anlıyor. Akşam ezanının okunmasının ardından dualar eşliğinde oruçlar açılıyor. Peki oruç açılmadan nasıl dua edilmeli? İşte Diyanet İftar duası...

    İftarda nasıl dua edilir, oruç açarken hangi dua okunur? Diyanet İftar duası

    İftar duası vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar 81 ilde yaşayan binlerce müslüman gün boyunca tutulan oruçların ardından akşam ezanının okunmaya başlaması ile oruçlarını açıyor. Orucunu açmadan önce vatandaşlar nasıl dua edilir sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor. Peki Oruç açmadan nasıl dua edilir? İftar duası nedir?

    İFTAR DUASI

    "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

    İFTAR DUASI ANLAMI

    "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

    YEMEK DUASI

    "Bismillâhirrahmânirrahîm

    Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

    YEMEK DUASI ANLAMI

    "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

    YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

    Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

    Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

     

    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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