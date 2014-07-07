İftarda yenildiğinde karaciğeri temizliyor!

Oruç tuttuğumuzda, normalde vücudumuzun sindirim için harcadığı enerji, sindirim sistemi hiç atık üretmediği için, “hastalıkları” sindirdiğini dile getiren Dr.Ateşsaçan, “Oruç tutarken, hipofiz bezinden büyüme hormonu salgılanır ve tüm vücuttaki hasarlı dokuları onarır, tüm sistemler yenilenir. Canlılık artar ve yaşam uzar. Öncelikle organlarımız gözden geçirelim ve neler yenilmeli hatırlayalım: Karaciğer :Vücudun geri dönüşüm merkezi gibi çalışır. Karaciğer tüm toksinleri seçip ayırır ve atılmasından sorumlu organa gönderir. Enginarda güçlü bir antioksidan olan “silymarin” var.



Silymarin zarar görmüş karaciğer dokusunun tekrar yapılandırılması için önemlidir. İftar da 1 adet enginar karaciğeri temizler Gün içinde kullanılacak 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal karaciğeri temizler. Etken maddesi kurkumindir. Kara ciğeri kuvvetlendirir, karaciğer hasarına karşı önleyici etki gösterdiği saptanmıştır. Ağır yağlı yemekler, şekerli ve tatlı gıdalar, katkılı ve ambalajlı ürünler karaciğeri yorar” dedi.

Böbreğin vücut suyunu dengelediğini kanı atıklardan filtre ederek alkali kalmasını sağladığını anlatan Beslenme Danışmanı Dr.Gönül Ateşsaçan, “Böbrek üstü bezinin görevleri de çok önemlidir.Sonuçta böbrekler az çalıştığı zaman , kan hücreleri azalır, kanda toksinler artar, bağışıklık zayıflar.



Gün içinde bolca su tüketmek çok önemli, bu 2,5 litre suyun bir kısmını çok açık olarak bitli çayları şeklinde içilebilir.Maydanoz mükemmel bir böbrek temizleyicisidir. Sahurda kahvaltı yaparken bolca tüketilebilir.Ramazan sonrasında limon ile kaynatılıp 10 gün boyunca sabah içilirse tüm toksinleri temizler, kilo vermeye yardım eder.Barsaklar; ikinci beyin gibidir. Kabızlık olursa vücutta toksinler birikir. Özellikle iftardan sonra rezene+ sinameki çayı içilebilir.Ek olarak sahurda 1 tatlı kaşığı kabaca öğütülmüş keten tohumu biraz yoğurt veya yulaf ve süt ile birlikte tüketilirse, kabızlığa iyi gelir.



Bunun dışında yapılması önerilenler: Susam yağı tüm vücuda sürülecek .Önce alt uçlardan, el ve ayaklardan başlanacak ve yukarıya doğru masaj yapılacak. Sonra tekrar ayak ve ellere doğru masaj ayrılacak. Toplam 10 dakika sabah tüm karına saat yönünde masaj yapılacak. Mürdüm eriği kompostosu yapılacak.”