İftardan sonra suyu kontrollü için

Hisar Intercontinental Hospital İç Hastalıkları ve Romatoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Soy, özellikle iftarda kontrolsüzce içilen suyun ishal ve kusmaya neden olabileceğini, bu nedenle suyun birden değil yavaş yavaş tüketilmesi gerektiğini bildirdi.



Soy, Ramazan'ın yaz mevsiminin en uzun ve sıcak günlerine rastladığını anımsatarak, söz konusu süreyi herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan geçirmenin önemli olduğunu vurguladı.



Mehmet Soy, iftarda fazla ve hızlı yemek yenmesinin hazımsızlık, reflü, karın ağrısı, bulantı ve kusma problemine neden olabileceğine dikkati çekerek, su tüketimi şeklinin de önemli olduğunu anlattı.



Oruç tutarken çok uzun süre susuz kalındığı için kontrolsüzce su içmek istenebileceğini ifade eden Soy, "Özellikle iftarda kontrolsüzce içilen su, ishal ve kusmaya neden olabilir. Bu nedenle suyu birden değil yavaş yavaş tüketin" dedi.



Sahura kadar, bir sağlık sorunu olmaması durumunda, 2 litre su tüketilmesinin sağlık için önemli olduğuna değinen Soy, şunları kaydetti:



"Su vücutta tuzla tutulduğu için sahurda çok tuzlu olmaması şartıyla, 4-5 zeytin tüketebilirsiniz. Çay, kafein içeren içeceklerden mümkün olduğunca uzak durun. Bu içecekler, idrar söktürücü etki gösterip vücuttan su atılımına neden olur. Kahve, çay, buzlu çay, gazlı içecekler, enerji içecekleri, hazır meyve suları yerine, su, süt, ayran, ev yapımı limonata gibi içecekleri tercih edin. Vitamin, mineral, su içeriği nedeniyle, sebze ve meyve tüketimini artırın. Böylece hem vücut direncinizi güçlendirir hem vücut için gerekli besin ögelerini sağlamış olursunuz."