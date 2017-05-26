İftarı su ile açın, sahuru su ile kapatın



Ramazan ayının sıcak yaz günlerine denk gelmesi ve sahur ile iftar arasındaki sürenin 17 saati aşması, oruç tutanlar için suyun önemini bir kat daha artırıyor. Kahve, çay ve meşrubatların suyun yerini tutmadığı gibi, tam aksine vücuttaki suyu azalttığını söyleyen Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, hafif, enerji veren ve vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılayan yiyecek - içecek önerilerinde bulundu.

Bu yıl yaz günlerine denk gelen Ramazan ayında, oruç tutma süresi birçok ilde 17 saati aşıyor. Sıcak havalarda vücudun suya daha fazla ihtiyaç duyması ve ter yoluyla kaybedilen sıvı miktarı da göz önünde bulundurulunca, iftarla sahur arasında bol su tüketmek ve vücudu yormayan, hafif, sağlıklı gıdalara yönelmek hayati önem taşıyor.





Ramazan ayında alınan sıvıların yüksek şeker, gaz ve kafein içermemesi gerektiğini söyleyen Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, çay, kahve meşrubat gibi içeceklerin suyun yerini tutmadığını, tam aksine idrarda artış yaparak, vücuda su kaybettirdiklerini ifade etti. Aksoy, “Vücudun elektrolit dengesini sağlayabilmesi için, suya ek olarak kafein içermeyen bitki çayları, ayran, kefir, maden suyu, şekersiz veya az şekerli hoşaf ya da komposto tercih edilebilir“ diye konuştu.

Yemekte su içmekten çekinmeyin!

İftara suyla başlayıp sahuru suyla kapatmanın önemine dikkat çeken Canan Aksoy, sıvı tüketiminin dengeli olması için şu öneride bulundu, “İftarınızı mutlaka, 300 - 400 ml’lik büyük bir bardak suyla açın. İftariyelikler ve hafif bir çorba eşliğinde bir bardak su daha için. Biraz ara verdikten sonra ana yemeğe geçin. Yemekte su içilmez söylemine kesinlikle inanmayın ve bu süreçte de su içmeye devam edin. Böylece iftarda en az bir litre su tüketmiş olacaksınız.”







Gün içinde ortalama yaklaşık 1,5 litre su kaybedildiği için bu miktarın yeterli olmadığının altını çizen Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü, “İftar sonrasında açık çay veya bir kahve içebilirsiniz ama bunlar su içmenize engel olmamalı. İftardan yatana kadarki süreçte en az bir litre daha su için. Bu süreçte idrar çıkışlarınızı kontrol edin. İdrarınız açık berrak veya soluk sarı civarında bir renge döndüyse, gün içinde kaybettiğiniz suyu telafi ediyorsunuz demektir. Oruç tutma süresinin uzunluğunu göz önünde bulundurarak, ‘yiyip yatarım’ diye düşünmeyin ve mutlaka sahura kalkın. Sahurda da yine en az bir litre su içmeye özen gösterin. Böylece ortalama 3 - 3,5 litre su tüketmiş olacaksınız.”

İftardan sahura sağlıklı ve leziz besinler

Diyetisyen Canan Aksoy, iftardan yatana kadarki süreçte ve sahurda tüketilmesi gereken hafif, enerji veren ve vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılayan besinleri şöyle sıraladı:



- Ceviz, fındık ve badem ağırlıklı kuruyemişler

- Elma, muz gibi tok tutan, kavun - karpuz gibi yüksek su bulunduran meyveler

- Tokluk süresini uzatan tam buğday veya çavdar ekmeği

- Yüksek protein içeriklerinin yanı sıra ferahlatıcı özellikleriyle yoğurt ve cacık

- Lif ve su bakımından zengin domates, salatalık, biber, roka ve marul gibi salata malzemeleri

- Uzun süreli tokluk sağlayan, yüksek protein kaynağı yumurta.

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