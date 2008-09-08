BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri İftarlarınıza Prens Adaları eşlik ediyor!
    ABONE OL
    08.09.2008 - 17:04 |

    İftarlarınıza Prens Adaları eşlik ediyor!

    Elite Hotels Dragos ve Küçükyalı, Anadolu Yakası’nda Prens Adaları’nınmuhteşem manzarası ile iftar sofralarınızı unutulmaz lezzetlerle buluşturuyor.

    İftarlarınıza Prens Adaları eşlik ediyor!

    Ramazan Ayı’na özel Osmanlı Mutfağı’nın özenle seçilmiş lezzetlerini; otellerimizin teras katında bulunan Dragos ve Brasserie Restoranlarında siz değerli Elite Hotels konuklarına sunuyoruz.

    Elite Hotels Dragos ve Elite Hotels Küçükyalı Anadolu Yakası’nda Dragos Tepesinin eteğinde, Marmara Denizi’ne ve Prens Adaları’na hakim bir konumda özel davetler, toplantı ve konaklamalarda tecrübeli ekibi ile hizmet vermektedir.

    Otellerimiz Sabiha Gökçen Havaalanına 25 km, Atatürk Havaalanına 50 km, Bostancı Deniz Otobüslerine 8 km uzaklıkta bulunmaktadır.

    Elite Hotels’in sizlerin damak zevkine göre hazırlanmış özel iftar menüleri 30 ile 40 YTL arasında değişmektedir. 
     
    Dragos ve Küçükyalı Otellerimizde, fasıl müziği eşliğinde sunulan, Grup İftar Yemekleri için özel menülerimiz ve programlarımız hakkında bilgi almak için  telefon ile ulaşabilirsiniz.

    Rezervasyonlarınız  : 0216.441 61 60
    Online Rezervasyon :

      Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

      Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

      Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

      Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

      'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

      'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

      Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

      Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

      Sıradaki Haber