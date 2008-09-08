İftarlarınıza Prens Adaları eşlik ediyor!

Ramazan Ayı’na özel Osmanlı Mutfağı’nın özenle seçilmiş lezzetlerini; otellerimizin teras katında bulunan Dragos ve Brasserie Restoranlarında siz değerli Elite Hotels konuklarına sunuyoruz.

Elite Hotels Dragos ve Elite Hotels Küçükyalı Anadolu Yakası’nda Dragos Tepesinin eteğinde, Marmara Denizi’ne ve Prens Adaları’na hakim bir konumda özel davetler, toplantı ve konaklamalarda tecrübeli ekibi ile hizmet vermektedir.

Otellerimiz Sabiha Gökçen Havaalanına 25 km, Atatürk Havaalanına 50 km, Bostancı Deniz Otobüslerine 8 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Elite Hotels’in sizlerin damak zevkine göre hazırlanmış özel iftar menüleri 30 ile 40 YTL arasında değişmektedir.



Dragos ve Küçükyalı Otellerimizde, fasıl müziği eşliğinde sunulan, Grup İftar Yemekleri için özel menülerimiz ve programlarımız hakkında bilgi almak için telefon ile ulaşabilirsiniz.

Rezervasyonlarınız : 0216.441 61 60

Online Rezervasyon :