İl il namaz vakitleri 2020! Akşam ezanı saat kaçta? İşte 2020 Ramazan İmsakiyesi Milliyet'te...

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı bugün başladı.Ramazan ayının ilk günü bu sene cuma gününe denk geldi. Oruç tutan vatandaşlar ise iftarın saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. İşte il il namaz vakitleri 2020...

NAMAZ VAKİTLERİ

24 Nisan İstanbul akşam ezanı vakti : 20:00

24 Nisan Ankara akşam ezanı vakti: 19:43

24 Nisan İzmir akşam ezanı vakti: 20:03

24 Nisan Kocaeli akşam ezanı vakti: 19:56

24 Nisan Adana akşam ezanı vakti: 19.28

24 Nisan Bursa akşam ezanı vakti: 19:58

24 Nisan Antalya akşam ezanı vakti: 19:47

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Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.