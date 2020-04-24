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    HaberlerRamazan Haberleri İlk iftar saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri! İl İl iftar vakitleri
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    24.04.2020 - 11:18 |

    İlk iftar saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri! İl İl iftar vakitleri

    11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Bugün yüz binlerce müslüman ramazan ayının ilk orucunu tutuyor. Dün gece yapılan sahurun ardından niyet edildi ve ilk oruç tutulmaya başlandı. Öğle vaktinin yaklaştığı şu saatlerde vatandaşlar iftar saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. 81 ilin iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il iftar vakitleri için tıklayınız

    İlk iftar saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri! İl İl iftar vakitleri

    11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan ayının ilk günü içerisinde vatandaşlar tarafından merak edilen soruların başında İftar saat kaçta sorusu geliyor. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan binlerce vatandaş bulundukları illerdeki iftar saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki İstanbul, Ankara İzmir'da iftar saat kaçta? İşte il İl iftar ve sahur vakitleri

    RAMAZAN İMSAKİYESİ 24 NİSAN 2020

    İstanbul'da ilk iftar vakti : 20:00

    Ankara'da ilk iftar vakti: 19:43

    İzmir'de ilk iftar vakti: 20:03

    Bursa'da ilk iftar vakti: 19:58

    İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

     İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

    İlk iftar saat kaçta açılacak İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri İl İl iftar vakitleri

    ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

    İlk iftar saat kaçta açılacak İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri İl İl iftar vakitleri

    İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

    İlk iftar saat kaçta açılacak İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri İl İl iftar vakitleri

    İste YouTube'a yüklenen ilk video!Youtube'un üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim siteye 'Hayvanat bahçesinde ben' başlıklı ilk Youtube videosunu 15 yıl önce 23 Nisan 2005 tarihinde yükledi.
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