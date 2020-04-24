24.04.2020 - 11:18 |
İlk iftar saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri! İl İl iftar vakitleri
11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Bugün yüz binlerce müslüman ramazan ayının ilk orucunu tutuyor. Dün gece yapılan sahurun ardından niyet edildi ve ilk oruç tutulmaya başlandı. Öğle vaktinin yaklaştığı şu saatlerde vatandaşlar iftar saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. 81 ilin iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il iftar vakitleri için tıklayınız
11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Ramazan ayının ilk günü içerisinde vatandaşlar tarafından merak edilen soruların başında İftar saat kaçta sorusu geliyor. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan binlerce vatandaş bulundukları illerdeki iftar saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki İstanbul, Ankara İzmir'da iftar saat kaçta? İşte il İl iftar ve sahur vakitleri
RAMAZAN İMSAKİYESİ 24 NİSAN 2020
İstanbul'da ilk iftar vakti : 20:00
Ankara'da ilk iftar vakti: 19:43
İzmir'de ilk iftar vakti: 20:03
Bursa'da ilk iftar vakti: 19:58
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İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ