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    HaberlerRamazan Haberleri İlk iftar ne zaman saat kaçta başlayacak? 24 Nisan Cuma İl il iftar vakitleri (saatleri) 2020 Ramazan imsakiyesi
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    24.04.2020 - 04:38 |

    İlk iftar ne zaman saat kaçta başlayacak? 24 Nisan Cuma İl il iftar vakitleri (saatleri) 2020 Ramazan imsakiyesi

    Ve en hayırlı ay sonunda geldi. Kur'an-ı Kerim'in indiği ay olan Ramazan'a başladık. Bu gece milyonlarca Müslüman ilk sahurunu yapıp niyet edip ilk orucunu tutmaya başladı. Yüz binler şimdi imsak vakitlerini merak ediyor. Müslüman vatandaşlar 'İftar vakti, ne zaman saati kaçta?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte il il 24 Nisan 2020 Cuma günü iftar vakitleri...

    İlk iftar ne zaman saat kaçta başlayacak? 24 Nisan Cuma İl il iftar vakitleri (saatleri) 2020 Ramazan imsakiyesi

    Hoş geldin ya şehri Ramazan... Bu gece ilk sahur yapıldı. Heyecan tavan yaptı. İslam alemi Ramazan imsakiyesini merak ediyor. 'İlk iftar vakti saat kaçta?' sorusu yoğun bir şekilde soruluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in indiği en mübarek ayın imsak vakitleri...

    2020 RAMAZAN NE ZAMAN?

    2020 yılı Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayı 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 24 Mayıs 2020...

    İSTANBUL 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    İlk iftar ne zaman saat kaçta başlayacak 24 Nisan Cuma İl il iftar vakitleri (saatleri) 2020 Ramazan imsakiyesi


    ANKARA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    İlk iftar ne zaman saat kaçta başlayacak 24 Nisan Cuma İl il iftar vakitleri (saatleri) 2020 Ramazan imsakiyesi

    İZMİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    İlk iftar ne zaman saat kaçta başlayacak 24 Nisan Cuma İl il iftar vakitleri (saatleri) 2020 Ramazan imsakiyesi

    BURSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    İlk iftar ne zaman saat kaçta başlayacak 24 Nisan Cuma İl il iftar vakitleri (saatleri) 2020 Ramazan imsakiyesi

     

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