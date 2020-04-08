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    HaberlerRamazan Haberleri İmsak Nedir? İmsak Etmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre İmsak Ne Anlama Gelir?
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    08.04.2020 - 21:10 |

    İmsak Nedir? İmsak Etmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre İmsak Ne Anlama Gelir?

    Ramazan ayında sıkça duyulan imsak kelimesi ne anlama geldiği merak edilmektedir. İmsak kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. İşte İmsak nedir, Kısaca imsak etmek ne demek ve TDK'ya göre İmsak ne anlama gelir sorularının cevabı...

    İmsak Nedir? İmsak Etmek Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre İmsak Ne Anlama Gelir?

     Genel anlam itibariyle imsak iki farklı tabii üzerinden dile getirilmektedir. Bunlardan biri cimri olmak diğeri ise nefsi kontrol etmektir. Sözlük anlamı olarak cimri kelimesi daha çok genelde kullanılır. Ancak dini açıdan ise iradeyi kontrol altında tutmak şeklinde değerlendirilmektedir.

     İmsak Etmek Kısaca Ne Demektir?

     İmsak etmek dini açıdan bir anlam taşır. Yani Ramazan ayında oruç tutmak ya da sabah namazı vaktinde namazının kılınması anlamına gelmektedir. Takvime göre namaz vakitlerine bağlı olarak farklı zamanlar bu süreç içerisinde yer alır.

     TDK’ya Göre İmsak Ne Anlama Gelir?

     Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında imsak cimri anlamına gelmektedir. Aynı zamanda nefse uymayarak bir şey yapmamak anlamı da taşır. Yani TDK ya göre imsak kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Cümle içerisinde sözlü ya da yazılı olarak her iki şekilde de kullanılabilir.

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