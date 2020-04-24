İslam alemi için 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı bugün başladı. 23 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek olan Ramazan ayı için il il imsak vakitleri merak ediliyor. Merak edilen şehirler arasında yer alanlardan biri de Bursa. Bursa'da yaşayanlar, Bursa iftar vakti 2020 , Bursa iftar saatleri 2020 Bursa imsakiye aramalarına cevap arıyor. İşte Bursa'da bugün iftar vakti...

BURSA İFTAR VAKTİ 2020

24 NİSAN 2020 CUMA: 19:58

25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 19:59

26 NİSAN 2020 PAZAR: 20:00

BURSA SAHUR VAKTİ 2020

25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 04:30

26 NİSAN 2020 PAZAR: 04:28

27 NİSAN 2020: PAZARTESİ: 04:26

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