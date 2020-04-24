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    Milliyet Ramazan İmsakiyesi İstanbul İftar Saatleri
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    24.04.2020 - 13:55 |

    Bursa imsakiye 2020 - Bursa iftar vakti saat kaçta? 24 Nisan 2020 Cuma

    Ramazan ayı bugün başladı. Saat önce bu yılın ilk sahuru yapıldı. Şimdi ise saatler sonra yapılacak olan iftar vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il sahur - iftar saatlerini yayımladı. Milyonlarca vatandaş ise kendi yaşadığı şehir hakkında bilgi almak arayışa koyuldu. Bursalılar da Bursa iftar vakti 2020 ve Bursa imsakiye aramalarında bulunuyor. İşte bursa'da bugün iftar saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı...

    Bursa imsakiye 2020 - Bursa iftar vakti saat kaçta? 24 Nisan 2020 Cuma

    İslam alemi için 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı bugün başladı. 23 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek olan Ramazan ayı için il il imsak vakitleri merak ediliyor. Merak edilen şehirler arasında yer alanlardan biri de Bursa. Bursa'da yaşayanlar, Bursa iftar vakti 2020 , Bursa iftar saatleri 2020 Bursa imsakiye aramalarına cevap arıyor. İşte Bursa'da bugün iftar vakti...

    BURSA İFTAR VAKTİ 2020

    24 NİSAN 2020 CUMA: 19:58

    25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 19:59

    26 NİSAN 2020 PAZAR: 20:00

    BURSA SAHUR VAKTİ 2020

    25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 04:30

    26 NİSAN 2020 PAZAR: 04:28

    27 NİSAN 2020: PAZARTESİ: 04:26

    BURSA İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

    Mustafa Ceceli'den anlamlı hediyeMustafa Ceceli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kanserle mücadele eden çocuklarla birlikte kutladı. Ünlü şarkıcı, evlerinde veya hastanelerde kanser tedavisi gören 25 çocukla birlikte '23 Nisan' şarkısını seslendirdi.
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