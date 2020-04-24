24.04.2020 - 13:55 |
Bursa imsakiye 2020 - Bursa iftar vakti saat kaçta? 24 Nisan 2020 Cuma
Ramazan ayı bugün başladı. Saat önce bu yılın ilk sahuru yapıldı. Şimdi ise saatler sonra yapılacak olan iftar vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il sahur - iftar saatlerini yayımladı. Milyonlarca vatandaş ise kendi yaşadığı şehir hakkında bilgi almak arayışa koyuldu. Bursalılar da Bursa iftar vakti 2020 ve Bursa imsakiye aramalarında bulunuyor. İşte bursa'da bugün iftar saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı...
İslam alemi için 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı bugün başladı. 23 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek olan Ramazan ayı için il il imsak vakitleri merak ediliyor. Merak edilen şehirler arasında yer alanlardan biri de Bursa. Bursa'da yaşayanlar, Bursa iftar vakti 2020 , Bursa iftar saatleri 2020 Bursa imsakiye aramalarına cevap arıyor. İşte Bursa'da bugün iftar vakti...
BURSA İFTAR VAKTİ 2020
24 NİSAN 2020 CUMA: 19:58
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 19:59
26 NİSAN 2020 PAZAR: 20:00
BURSA SAHUR VAKTİ 2020
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 04:30
26 NİSAN 2020 PAZAR: 04:28
27 NİSAN 2020: PAZARTESİ: 04:26