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    Milliyet Ramazan İmsakiyesi İstanbul İftar Saatleri
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    12.05.2020 - 12:04 |

    İftar saat kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir iftar vakti 2020 il il İmsakiye

    İftar saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar vakitleri merak konusu oldu. Ramazan ayının 19. gününde iftar saat kaçta yapılacak? İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayında en çok merak edilen sorular arasına iftar vakitleri giriyor. Herkes yaşadığı şehrin imsakiyesini incelemek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiyeyi yayınladı. Peki bugün iftar saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar vakitleri ne zaman? İşte 12 Mayıs 2020 Salı günü iftar saatleri ve il il imsakiye...

    İftar saat kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir iftar vakti 2020 il il İmsakiye

    Ramazan ayı heyecanı tüm yurtta yaşanmaya devam ediyor. Ramazan ayının 19. gününde milyonlarca Müslüman vatandaş, yaşadığı şehrin iftar vaktini öğrenmek için arayışa geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı gün gün, iftar saatlerini belirledi. Peki bugün iftar saat kaçta yapılacak? Oruç tutan vatandaşların merak içerisinde araştırdığı imsakiye 2020 yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin iftar vakitleri 2020...

    İFTAR SAAT KAÇTA?

    ANKARA İFTAR VAKTİ 12 MAYIS 2020

    20:01

    İSTANBUL İFTAR VAKTİ 12 MAYIS 2020

    20:19

    İZMİR İFTAR VAKTİ 12 MAYIS 2020

    20:20

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    Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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