Ramazan ayı heyecanı tüm yurtta yaşanmaya devam ediyor. Ramazan ayının 19. gününde milyonlarca Müslüman vatandaş, yaşadığı şehrin iftar vaktini öğrenmek için arayışa geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı gün gün, iftar saatlerini belirledi. Peki bugün iftar saat kaçta yapılacak? Oruç tutan vatandaşların merak içerisinde araştırdığı imsakiye 2020 yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin iftar vakitleri 2020...

İFTAR SAAT KAÇTA?

ANKARA İFTAR VAKTİ 12 MAYIS 2020

20:01

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 12 MAYIS 2020

20:19

İZMİR İFTAR VAKTİ 12 MAYIS 2020

20:20

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