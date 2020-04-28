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    Milliyet Ramazan İmsakiyesi İstanbul İftar Saatleri
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    28.04.2020 - 11:08 |

    İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur vakitleri 2020 Ramazan İmsakiyesi

    İftar saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının 5. gününde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar iftar saatini araştırmaya başladı. Peki İftar bugün saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Ramazan İmsakiyesinde il il iftar ve sahur vakitleri yer alıyor. İşte 81 ile ait iftar ve sahur vakitleri...

    İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur vakitleri 2020 Ramazan İmsakiyesi

    Ramazan ayı içerisinde en fazla araştırma konusu olan başlıklar arasında iftar ve sahur vakitleri geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 Ramazan İmsakiyende her ili imsak, ve iftar vakitleri yer alıyor. İmsak o ilde ezanın okunmaya başladığı saat, güneş ise imsak ile güneş arasındaki zaman dilimi ve namazın eda edilebileceği süreyi kapsar. Öğle, İkindi ezanlarının okunmasının ardından günün en çok ve en hasretle beklenilen saati İftar saati gelir. Peki İftar bugün saat kaçta? İşte il il iftar ve sahur vakitleri...

    İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

    İstanbul'da bugün iftar: 20:04, Sahur vakti 04:20

    ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

    Ankara'da bugün iftar: 19:47, Sahur vakti 04:09

    İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

    İzmir'de bugün iftar: 20:07, Sahur vakti 04:38

    BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün iftar: 20:02, Sahur vakti 04:23

    ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Antalya'da bugün iftar: 19:50, Sahur 04:29

    ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Adana'da bugün iftar: 19:32, Sahur vakti 04:10

    KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Konya'da bugün iftar: 19:45, Sahur vakti 04:18

    ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:18, Sahur vakti 03:56

    GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Gaziantep'te bugün iftar: 19:24, Sahur vakti 04:02

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    Magazin Haberleri Bülteni (28 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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