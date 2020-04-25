Ramazan ayÄ± 24 Nisan 2020 tarihinde baÅŸladÄ±. 23 MayÄ±s 2020'ye kadar devam edecek olan Ramazan ayÄ±nÄ±n sahur ve iftar vakitleri en Ã§ok arananlar listesinde. GÃ¼n gÃ¼n deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶steren sahur ve iftar vakitleri vatandaÅŸlarÄ± meraklandÄ±rÄ±yor. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan imsakiye 2020 milyonlarÄ± bilgilendirmede oldukÃ§a yarar saÄŸlÄ±yor. Peki Ramazan ayÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde iftar saat kaÃ§ta yapÄ±lacak? Ä°stanbul iftar vakti 2020 ne zaman?

Ä°STANBUL Ä°FTAR VAKTÄ° 2020 SAAT KAÃ‡TA?

Ramazan ayÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Ä°stanbul'da iftar vakti 20:01 olacak.

Ä°STANBUL Ä°MSAK VAKTÄ° 26 NÄ°SAN 2020 SAAT KAÃ‡TA?

Ramazan ayÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n sahur vakti 04:25 olacak.

Ä°STANBUL Ä°MSAKÄ°YE 2020

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Ä°STANBUL

Ä°stanbul, TÃ¼rkiye'de yer alan ÅŸehir ve Ã¼lkenin 81 ilinden biri. Ãœlkenin en kalabalÄ±k, ekonomik, tarihi ve sosyo-kÃ¼ltÃ¼rel aÃ§Ä±dan en Ã¶nemli ÅŸehridir.Åžehir, iktisadi bÃ¼yÃ¼klÃ¼k aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼nyada 34., nÃ¼fus aÃ§Ä±sÄ±ndan belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak yapÄ±lan sÄ±ralamaya gÃ¶re Avrupa'da birinci, dÃ¼nyada ise altÄ±ncÄ± sÄ±rada yer almaktadÄ±r.

Ä°stanbul TÃ¼rkiye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda, Marmara kÄ±yÄ±sÄ± ve BoÄŸaziÃ§i boyunca, HaliÃ§'i de Ã§evreleyecek ÅŸekilde kurulmuÅŸtur. Ä°stanbul kÄ±talararasÄ± bir ÅŸehir olup, Avrupa'daki bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne Avrupa YakasÄ± veya Rumeli YakasÄ±, Asya'daki bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne ise Anadolu YakasÄ± veya Asya YakasÄ± denir. Tarihte ilk olarak Ã¼Ã§ tarafÄ± Marmara Denizi, BoÄŸaziÃ§i ve HaliÃ§'in sardÄ±ÄŸÄ± bir yarÄ±mada Ã¼zerinde kurulan Ä°stanbul'un batÄ±daki sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± Ä°stanbul SurlarÄ± oluÅŸturmaktaydÄ±. GeliÅŸme ve bÃ¼yÃ¼me sÃ¼recinde surlarÄ±n her seferinde daha batÄ±ya ilerletilerek inÅŸa edilmesiyle 4 defa geniÅŸletilen ÅŸehrin 39 ilÃ§esi vardÄ±r. SÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde ise bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadÄ±r.

DÃ¼nyanÄ±n en eski ÅŸehirlerinden biri olan Ä°stanbul, 330-395 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Roma Ä°mparatorluÄŸu, 395-1204 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Bizans Ä°mparatorluÄŸu, 1204-1261 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Latin Ä°mparatorluÄŸu,1261-1453 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda tekrar Bizans Ä°mparatorluÄŸu ve son olarak 1453-1922 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'na baÅŸkentlik yaptÄ±. AyrÄ±ca Ä°stanbul, HilÃ¢fetin OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'na geÃ§tiÄŸi 1517'den kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 1924'e kadar Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n da merkezi oldu.

Son yÄ±llarda birbiri ardÄ±na ortaya Ã§Ä±kartÄ±lan arkeolojik bulgularla insanlÄ±k tarihine iliÅŸkin Ã¶nemli bilgiler elde edilmiÅŸtir. YarÄ±mburgaz MaÄŸarasÄ±'ndan Ã§Ä±karÄ±lan taÅŸ aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yÄ±l Ã¶ncesine dayandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Anadolu YakasÄ±'nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve bunlara baÄŸlÄ± araÅŸtÄ±rmalar, ÅŸehirde tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸa dayalÄ± ilk yerleÅŸik insan topluluÄŸunun MÃ– 5500'lere tarihlenen Fikirtepe KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir.Bu arkeolojik bulgular yalnÄ±zca Ä°stanbul'un deÄŸil, tÃ¼m Marmara BÃ¶lgesi'nin en eski insan izleridir. Ä°stanbul sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde kent bazÄ±nda ilk yerleÅŸimler ise Anadolu YakasÄ±'nda Kalkedon; Avrupa YakasÄ±'nda Byzantion'dur. Cumhuriyet dÃ¶nemi Ã¶ncesinde egemenliÄŸi altÄ±nda olduÄŸu devletlere yÃ¼zlerce yÄ±l baÅŸkentlik yapan Ä°stanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde baÅŸkentin Ankara'ya taÅŸÄ±nmasÄ±yla bu Ã¶zelliÄŸini yitirmiÅŸ; ancak Ã¼lkenin ticaret, sanayi, ulaÅŸÄ±m, turizm, eÄŸitim, kÃ¼ltÃ¼r ve sanat merkezi olma Ã¶zelliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

Karadeniz ile Marmara Denizi'ni baÄŸlayan ve Asya ile Avrupa'yÄ± ayÄ±ran Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'na ev sahipliÄŸi yapmasÄ± nedeniyle, Ä°stanbul'un jeopolitik Ã¶nemi oldukÃ§a yÃ¼ksektir.[20] BugÃ¼n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± doldurulmuÅŸ olan ya da kaybolan doÄŸal limanlarÄ± vardÄ±r. Bu Ã¶zellikleri yÃ¼zÃ¼nden bÃ¶lge topraklarÄ± Ã¼zerinde uzun sÃ¼reli egemenlik anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± ve savaÅŸlar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. BaÅŸlÄ±ca akarsular Riva, KÃ¢ÄŸÄ±thane ve Alibey dereleridir. Ä°l topraklarÄ± az engebelidir ve en yÃ¼ksek noktasÄ± Kartal ilÃ§esindeki Aydos Tepesi'dir. Ä°ldeki baÅŸlÄ±ca doÄŸal gÃ¶ller BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece ve Durusu gÃ¶lleridir. Ä°l ve yakÄ±n Ã§evresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasÄ±nda geÃ§iÅŸ Ã¶zellikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸ ortalamalarÄ± dÃ¼zensiz; bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ dengesizdir