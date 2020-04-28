İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayında, iftar vakitleri günden güne merak ediliyor. Bugün iftar saat kaçta araması ilgiyle araştırılıyor. Şehir şehir ve gün gün değişen iftar vakitleri vatandaşları meraklandırıyor. 16 Milyon nüfusa sahip olan İstanbul ise en çok merak edilen şehirler arasına giriyor. Peki İstanbul'da iftar bugün saat kaçta olacak? İşte İstanbul imsakiye 2020...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2020

28 Nisan 2020 Salı günü yani bugün İstanbul'da iftar vakti 20:04

29 Nisan 2020 Çarşamba 20:05

30 Nisan 2020 Perşembe 20:06

1 Mayıs 2020 Cuma 20:07

2 Mayıs 2020 Cumartesi 20:09

3 Mayıs 2020 Pazar 20:10

4 Mayıs 2020 Pazartesi 20:11

5 Mayıs 2020 Salı 20:12

6 Mayıs 2020 Çarşamba 20:13

7 Mayıs 2020 Perşembe 20:14

8 Mayıs 2020 Cuma 20:15

9 Mayıs 2020 Cumartesi 20:16

10 Mayıs 2020 Pazar 20:17

11 Mayıs 2020 Pazartesi 20:18

12 Mayıs 2020 Salı 20:19

13 Mayıs 2020 Çarşamşa 20:20

14 Mayıs 2020 Perşembe 20:21

15 Mayıs 2020 Cuma 20:22

16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:23

17 Mayıs 2020 Pazar 20:24

18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:25

19 Mayıs 2020 Salı 20:26

20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:27

21 Mayıs 2020 Perşembe 20:28

22 Mayıs 2020 Cuma 20:28

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:29

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