İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? İstanbul imsakiye 2020
İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? sorusu aranmaya başladı. Ramazan ayının beşinci gününde akşam ezanı saat kaçta okunacak? Oruç tutan vatandaşların merakla öğrenmek istediği İstanbul imsakiye 2020 yoğun ilgi görüyor. Haberimizin içeriğinden 28 Nisan 2020 Salı gününe ait iftar saatini ve önümüzdeki günlerin sahur - iftar vakitleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayında, iftar vakitleri günden güne merak ediliyor. Bugün iftar saat kaçta araması ilgiyle araştırılıyor. Şehir şehir ve gün gün değişen iftar vakitleri vatandaşları meraklandırıyor. 16 Milyon nüfusa sahip olan İstanbul ise en çok merak edilen şehirler arasına giriyor. Peki İstanbul'da iftar bugün saat kaçta olacak? İşte İstanbul imsakiye 2020...
İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2020
28 Nisan 2020 Salı günü yani bugün İstanbul'da iftar vakti 20:04
29 Nisan 2020 Çarşamba 20:05
30 Nisan 2020 Perşembe 20:06
1 Mayıs 2020 Cuma 20:07
2 Mayıs 2020 Cumartesi 20:09
3 Mayıs 2020 Pazar 20:10
4 Mayıs 2020 Pazartesi 20:11
5 Mayıs 2020 Salı 20:12
6 Mayıs 2020 Çarşamba 20:13
7 Mayıs 2020 Perşembe 20:14
8 Mayıs 2020 Cuma 20:15
9 Mayıs 2020 Cumartesi 20:16
10 Mayıs 2020 Pazar 20:17
11 Mayıs 2020 Pazartesi 20:18
12 Mayıs 2020 Salı 20:19
13 Mayıs 2020 Çarşamşa 20:20
14 Mayıs 2020 Perşembe 20:21
15 Mayıs 2020 Cuma 20:22
16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:23
17 Mayıs 2020 Pazar 20:24
18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:25
19 Mayıs 2020 Salı 20:26
20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:27
21 Mayıs 2020 Perşembe 20:28
22 Mayıs 2020 Cuma 20:28
23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:29