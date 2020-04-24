Ramazan ayı bugün başladı. Gece ilkk sahur yapıldı ve bu sabaha oruçlu bir şekilde başlandı. Milyonlarca vatandaşın dini görevini yerine getirdiği bu günlerde en çok merak edilenler arasında il il sahur - iftar vakitleri giriyor. Yaşadığı şehrin sahur ve ya iftar vakitlerini öğrenmek isteyenler imsakiye 2020 araştırmasında bulunuyor. Merak edilen şehirlerden biri de İzmir. Peki İzmir iftar vakti 2020 ne zaman? İzmir iftar saatleri kaçta? İşte İzmir imsakiyesi 2020...

İZMİR İFTAR VAKTİ 2020 KAÇTA? 24 NİSAN 2020

2020 Ramazan ayının ilk iftarı bu akşam yaşanacak. Milyonlarca Müslüman iftar vakitleri hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Peki İzmir'de iftar saat kaçta?

24 NİSAN 2020 CUMA: İzmir iftar vakti 2020 bugün: 20:03

25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: İzmir iftar saati: 20:04

26 NİSAN 2020 PAZAR: İzmir iftar vakti: 20:05

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