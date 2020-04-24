İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı bugün başladı. 23 Mayıs'a kadar devam edecek olan Ramazan ayının sahur ve iftar saatleri de belirlendi. Diyanet tarafından belirlenen imsakiye vatandaşları meraklandırdı. Peki Konya'da iftar saat kaçta? Konya iftar vakti 2020 ne zaman? İşte Konya imsakiye 2020...

KONYA İFTAR VAKTİ 2020

24 NİSAN 2020 CUMA: 19:41

25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 19:42

26 NİSAN 2020 PAZAR: 19:43

KONYA SAHUR VAKTİ 2020

25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 04:25

26 NİSAN 2020 PAZAR: 04:23

27 NİSAN 2020: PAZARTESİ: 04:21

KONYA İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ



