24.04.2020 - 14:32 |
Konya iftar vakti 24 Nisan 2020 | Konya sahur - iftar saatleri kaçta? İmsakiye 2020
Konya'da iftar saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı, imsakiye 2020 yayımladı. İl il yayımlanan imsakiyede Konya da yer alıyor. Konya'da yaşayan vatandaşlar, bugün iftar saat kaçta yapılacak öğrenmek istiyor. Ramazan ayının ilk gününde, ilk oruç açma saati haberimizde yer alıyor. Peki Ramazan ayının ikinci sahur saati ne zaman? İşte Konya iftar vakitleri ve Konya sahur saatleri 2020...
İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı bugün başladı. 23 Mayıs'a kadar devam edecek olan Ramazan ayının sahur ve iftar saatleri de belirlendi. Diyanet tarafından belirlenen imsakiye vatandaşları meraklandırdı. Peki Konya'da iftar saat kaçta? Konya iftar vakti 2020 ne zaman? İşte Konya imsakiye 2020...
KONYA İFTAR VAKTİ 2020
24 NİSAN 2020 CUMA: 19:41
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 19:42
26 NİSAN 2020 PAZAR: 19:43
KONYA SAHUR VAKTİ 2020
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 04:25
26 NİSAN 2020 PAZAR: 04:23
27 NİSAN 2020: PAZARTESİ: 04:21