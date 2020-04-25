Sahur saat kaçta? İstanbul- Ankara- İzmir başta olmak üzere il il sahur (İmsak) vakitleri
Ramazan ayının ilk iki günü sona erdi. Ramazan ayında ikinci iftar bu akşam gerçekleştirildi. İslam aleminde çok özel bir yere sakip olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındırması nedeniyle her zaman daha önemli olmuştur. 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadeti bir ay boyunca yerine getiriliyor. Ramazan ayının üçüncü günü bu gece yapılacak olan sahurun ardından başlayacak. Peki Sahur saat kaçta? İstanbul - İzmir, Ankara başta olmak üzere il il sahur vakitleri...
İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı içerisinde vatandaşların en fazla araştırdığı konu başlıkları arasında iftar ve sahur vakitleri geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında ilk iki gün geride kalırken ikinci iftar bu akşam yapıldı. Bu gece yarısından sonra ise üçüncü sahur yapılacak. Peki sahur saat kaçta? İşte İstanbul - Ankara - İzmir başta olmak üzere il il sahur (İmsak) vakitleri...
İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da sahur 04:25'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Ankara'da sahur saat 04:14'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
ADANA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Adana'da sahur 04:15'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
İZMİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA?
İzmir'de sahur 04:42'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
BURSA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Bursa'da sahur saat 04:28'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
ANTALYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Antalya'da 04:34'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
KONYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Konya'da 04:23'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
ŞANLIURFA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Şanlıurfa'da 04:00'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
KOCAELİ'NDE SAHUR SAAT KAÇTA?
Kocaeli'nde 04:22'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
MERSİN'DE SAHUR SAAT KAÇTA?
Mersin'de 04:18'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
DİYARBAKIR'DA SAAT KAÇTA?
Diyarbakır'da sahur 03:52'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
MANİSA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?
Manisa'da sahur 04:41'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak
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