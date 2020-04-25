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    Milliyet Ramazan İmsakiyesi İstanbul İftar Saatleri
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    25.04.2020 - 23:29 |

    Sahur saat kaçta? İstanbul- Ankara- İzmir başta olmak üzere il il sahur (İmsak) vakitleri

    Ramazan ayının ilk iki günü sona erdi. Ramazan ayında ikinci iftar bu akşam gerçekleştirildi. İslam aleminde çok özel bir yere sakip olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındırması nedeniyle her zaman daha önemli olmuştur. 11 ayın sultanı Ramazan ayında oruç ibadeti bir ay boyunca yerine getiriliyor. Ramazan ayının üçüncü günü bu gece yapılacak olan sahurun ardından başlayacak. Peki Sahur saat kaçta? İstanbul - İzmir, Ankara başta olmak üzere il il sahur vakitleri...

    Sahur saat kaçta? İstanbul- Ankara- İzmir başta olmak üzere il il sahur (İmsak) vakitleri

    İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı içerisinde vatandaşların en fazla araştırdığı konu başlıkları arasında iftar ve sahur vakitleri geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında ilk iki gün geride kalırken ikinci iftar bu akşam yapıldı. Bu gece yarısından sonra ise üçüncü sahur yapılacak. Peki sahur saat kaçta? İşte İstanbul - Ankara - İzmir başta olmak üzere il il sahur (İmsak) vakitleri...

    İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da sahur 04:25'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

    Ankara'da sahur saat 04:14'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    ADANA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

    Adana'da sahur 04:15'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    İZMİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

    İzmir'de sahur 04:42'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    BURSA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

    Bursa'da sahur saat 04:28'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    ANTALYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

    Antalya'da 04:34'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    KONYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

    Konya'da 04:23'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    ŞANLIURFA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

    Şanlıurfa'da 04:00'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    KOCAELİ'NDE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Kocaeli'nde 04:22'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    MERSİN'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Mersin'de 04:18'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    DİYARBAKIR'DA SAAT KAÇTA?

    Diyarbakır'da sahur 03:52'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

    MANİSA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

    Manisa'da sahur 04:41'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

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    Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladıİstanbul'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı.
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