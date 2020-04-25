İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı içerisinde vatandaşların en fazla araştırdığı konu başlıkları arasında iftar ve sahur vakitleri geliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında ilk iki gün geride kalırken ikinci iftar bu akşam yapıldı. Bu gece yarısından sonra ise üçüncü sahur yapılacak. Peki sahur saat kaçta? İşte İstanbul - Ankara - İzmir başta olmak üzere il il sahur (İmsak) vakitleri...

İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sahur 04:25'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Ankara'da sahur saat 04:14'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

ADANA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da sahur 04:15'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

İZMİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

İzmir'de sahur 04:42'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

BURSA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da sahur saat 04:28'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

ANTALYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da 04:34'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

KONYA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da 04:23'te okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

ŞANLIURFA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da 04:00'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

KOCAELİ'NDE SAHUR SAAT KAÇTA?

Kocaeli'nde 04:22'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

MERSİN'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

Mersin'de 04:18'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

DİYARBAKIR'DA SAAT KAÇTA?

Diyarbakır'da sahur 03:52'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

MANİSA'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Manisa'da sahur 04:41'de okunacak olan sabah ezanı ile başlayacak

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