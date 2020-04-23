İnşirah Nedir? İnşirah Ferahlığı Ve İnşirah Bulmak Ne Anlama Gelir?

İnşirah hem yalın halde hem de inşirah bulmak şeklinde kullanılabilmektedir. Bu terimlerin her ikisi içinde Türk Dil Kurumu tarafından sözlükte açıklamaya yer verilmiştir. İnşirah ve inşirah bulmanın dışında, yoğun bir sıkıntı yaşayanlara da “Allah inşirah ferahlığı versin” diyerek dua ve dilekte bulunulmaktadır. İslam inancına göre İnşirah ferahlığı, genellikle İnşirah suresi okunduktan sonra sıkıntılı kişi tarafından hissedilmektedir.



İnşirah Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



1. Gönül ferahlığı, iç açılması.

2. Ferahlık.



İnşirah bulmak: Sıkıntılı kişinin içinin açılması ve ferahlamış hissetmesi.

İnşirah Ferahlığı: Üzüntü ve sıkıntı anlarında İnşirah suresi okunduktan sonra kişinin hissettiği gönül ferahlaması ve manevi yönden rahatlama duygusu.