Isırgan otlu börek

Malzemeler

4 -5 yufka

1 demet ısırgan otu

2 bardak süt

1 bardak zeytinyağı

3 yumurta(bir tanesinin sarısı üzerine)

250 gram beyaz peynir

2 orta boy soğan

1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı toz şeker

Yapılışı:

Isırgan otlarını yıkayın ve ince ince doğrayın. Soğanları kıyın. Sırasıyla soğan ve ısırgan otlarını tavaya koyup birlikte kavurun. Üzerine toz, şeker ve karabiber ilave edin.

Geniş bir kasede süt, ufaladığınız peynir, 1 bardak zeytinyağı ve 2 yumurtayı ve 1 yumurtanın akını iyice çırpın. Yumurtalardan birinin sarısını üzeri için ayırmıştık.

Yağladığınız fırın tepsisine 1 yufka yayın. Bu karışımdan sürüp ikinci ve üçüncü yufkayı da dizin. 3. yufkanın üzerine kavrulmuş ısırgan otlu karışımı koyun. 4 ve 5. yufkayı da serdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp 200 derece fırında pişirin.

Afiyet olsun