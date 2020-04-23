Isparta, Aksaray ve Karaman İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Diyanet açıkladı

11 Ayın sultanı olarak bilinen ve en mübarek ay olarak anılan Ramazan ayı başladı. Bir ay boyunca manevi değerlerin yükseleceği bu ayda, milyonlarca vatandaş oruç tutarak dini görevini yerine getirecek. Bu ay içerisinde gün gün sabah ve akşam ezanı saatleri merakla araştırılacak. Özellikle oruç tutacak olanlar, sahur ve iftar vaktlerini öğrenmek için arayışa geçti. İl il imsakiye 2020 takvimi belirlendi. Peki Isparta, Aksaray ve Karaman İftar Vakitleri ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı o bilgiler...

ISPARTA İMSAKİYE 2020

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:34 İftar 19:48

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:33 İftar 19:49

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:31 iftar 19:50

27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 04:30 iftar 19:51

ISPARTA İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ



AKSARAY İMSAKİYE 2020

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:18 iftar 19:35

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:17 İftar 19:36

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:15 İftar 19:37

27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 04:13 İftar 19:38

AKSARAY İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ



KARAMAN İMSAKİYE 2020

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:26 İftar 19:37

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:24 İftar 19:38

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:22 İftar 19:39

27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 04:21 İftar 19:40

KARAMAN İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ



