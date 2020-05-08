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    HaberlerRamazan Haberleri 8 Mayıs İstanbul Ankara İzmir iftar vakti ne zaman? Ramazan imsakiyesine göre hangi ilde iftar saat kaçta açılacak?
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    08.05.2020 - 20:04 |

    8 Mayıs İstanbul Ankara İzmir iftar vakti ne zaman? Ramazan imsakiyesine göre hangi ilde iftar saat kaçta açılacak?

    Ramazan ayının tam ortasındayız. Her gün iftar vakti bir dakika ileri atarken 15. günde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri aratılıyor. Diğer illerde yaşayan vatandaşlar da 'iftar saat kaçta açılacak?' sorusuna cevap arıyor. İşte il il oruç açma vakitleri...

    8 Mayıs İstanbul Ankara İzmir iftar vakti ne zaman? Ramazan imsakiyesine göre hangi ilde iftar saat kaçta açılacak?

    Ramazan ayının 15. günündeyiz, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için gün sayılıyor. Ramazan ayında en önemli konuların başında iftar ve sahur vakitleri gelirken vatandaşlar gün gün 'iftar saat kaçta açılacak?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

    İSTANBUL'DA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

    8 Mayıs Cuma günü İstanbul'da iftar vakti 20.15... Akşam ezanı ile birlikte İstanbullular oruçlarını açacaklar.

    İZMİR'DE İFTAR NE ZAMAN?

    8 Mayıs Cuma günü İzmir'de iftar vakti 20.16... Akşam ezanı ile birlikte İzmirliler oruçlarını açacaklar.

    ANKARA'DA İFTAR NE ZAMAN?

    8 Mayıs Cuma günü Ankara'da iftar vakti 19.57... Akşam ezanı ile birlikte Ankaralılar oruçlarını açacaklar.

    İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İFTAR DUASI

    "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

    İFTAR DUASI ANLAMI

    "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

    ORUÇ NASIL AÇILIR?

    Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

    İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

    YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

    Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

    Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

    Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.
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