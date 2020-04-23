İstanbul İmsakiye 2020 - İstanbul iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? İstanbul namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi Milliyet'te

İslam dünyasının büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım yapılıyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar ve sahur vakitleri gündeme geldi. Oruç tutacak vatandaşlar Ramazan ayı imsakiyesini araştırmaya başladı. Ramazan ayının ilk orucu bu yıl 24 Haziran akşam ezanı ile birlikte açılacak. Peki İstanbul’da ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2020 Ramazan imsakiyesi...

İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İFTAR NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre bu sene İstanbul’da ilk sahur 04:29’da, ilk iftar 20:00’da olacak.

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2020 İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ





RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

"Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni iyi kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasın da beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin vârislerinden eyle. (Şuara Suresi, 83-86. ayetler)

Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. (Tirmizî, "Dua", 73)

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı sayfasında orucu bozan şeyler şu şekilde ifade ediliyor:

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.