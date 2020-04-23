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    HaberlerRamazan Haberleri İstanbul sahur ne zaman saat kaçta başlıyor? İstanbul imsakiyesi açıklandı! 24 Nisan 2020 İstanbul sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından belirlendi
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    23.04.2020 - 23:16 |

    İstanbul sahur ne zaman saat kaçta başlıyor? İstanbul imsakiyesi açıklandı! 24 Nisan 2020 İstanbul sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından belirlendi

    İstanbul'da ilk iftar ve sahur saat kaçta sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İstanbulluların merakla araştırdığı 2020 Ramazan imsakiyesinde sahur ve iftar saatleri bellli oldu. İşte İstanbul iftar vakti...

    İstanbul sahur ne zaman saat kaçta başlıyor? İstanbul imsakiyesi açıklandı! 24 Nisan 2020 İstanbul sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından belirlendi

    11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da milyonlarca vatandaşımız merakla yaşadıkları şehrin iftar ve sahur saatlerini merakla araştırıyor. İşte büyük bir heyecanla araştırılan 2020 İstanbul imsakiyesi ve İstanbul'da ilk iftar ve sahur saat kaçta sorularının cevapları...

    İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020

    Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı.

    İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek.
     

    GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
    124.04.202004:2920:0021:29*
    225.04.202004:2720:0121:31
    326.04.202004:2520:0221:32
    427.04.202004:2320:0321:33
    528.04.202004:2220:0421:35
    629.04.202004:2020:0521:36
    730.04.202004:1820:0621:38
    801.05.202004:1620:0721:39
    902.05.202004:1420:0921:41
    1003.05.202004:1320:1021:43
    1104.05.202004:1120:1121:44
    1205.05.202004:0920:1221:46
    1306.05.202004:0720:1321:47
    1407.05.202004:0620:1421:49
    1508.05.202004:0420:1521:50
    1609.05.202004:0220:1621:52
    1710.05.202004:0120:1721:53
    1811.05.202003:5920:1821:55
    1912.05.202003:5720:1921:56
    2013.05.202003:5620:2021:58
    2114.05.202003:5420:2121:59
    2215.05.202003:5320:2222:01
    2316.05.202003:5120:2322:02
    2417.05.202003:5020:2422:04
    2518.05.202003:4820:2522:05
    2619.05.202003:4720:2622:07**
    2720.05.202003:4520:2722:08
    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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