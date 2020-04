İtalyan şefler Ramazan günlerini serinletiyor

Pioppo Gelato’nun baş ustası Roberto, ‘Ege’nin enfes meyveleri ile yaz sıcağında farklı lezzetlerle konuklarımızı şımartmak en büyük hedefimiz” diyor.



Sezon başında Bodrum Yalıkavak Palmarina’da açılan Pioppo Gelato, sevilen ve tercih edilen bir mekan haline geldi.

Pioppo Gelato’da İtalyan şeflerin yaptığı birbirinden güzel ve doğal malzemeli dondurmaların yanı sıra, Frozen Yogurt, Tiramisu, İtalyan usulü Profiterol, Cheesecake, Waffle, Pizza Waffle ve birbirinden leziz kahve çeşitleri sunuluyor. Bu harika tatların en önemli özelliği ise, tümünün Pioppo Gelato bünyesinde hazırlanıyor olması. Bodrum bölgesinin en taze meyvelerinden yapılan sorbeler ve daha önce tatmadığınız lezzette hazırlanan bitter çikolatalı, vanilyalı, bal bademli ve İtalyan karamelli dondurmalar, Bodrum Yalıkavak Palmarina’da ki bu keyif noktasının vazgeçilmezleri.



Bars ve Yenal ailelerinin dondurma tutkularının ve hayallerinin, Bodrum’da masalsı bir mekanda hayat bulması için temeller iki yıl önce atıldı… 2012 yılında başlayan planlamalar, ardından İtalya’da yapılan eğitimler, deneyimli ekiplerin kurulması, A+ bir mekanın seçilmesiyle tamamlanan süreç 24 Nisan 2014’te yapılan açılışla tamamlandı.



Bodrum yarımadasının en gözde bölgesi olan Yalıkavak’ta Palmarina Yat Limanı’nda ilk şubesini açan Pioppo Gelato’nun hedefi yazlık mekanların ve tüm kıyı şeridinin vazgeçilmez damak tadı olmak.



Yatlar için özel siparişler de hazırlayan Pioppo Gelato, yöreden topladığı her türlü taze üründen dondurma üretebiliyor. Bu özel siparişlerin, menüde bulunması gerekmiyor. Talep edilmesi, hazırlanması içi yeterli! Bu nedenle Pioppo Gelato’nun logosunda “Make Your Own Gelato” yazıyor…