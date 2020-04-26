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    HaberlerRamazan Haberleri İzmir İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? İzmir'de iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?
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    26.04.2020 - 11:05 |

    İzmir İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? İzmir'de iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?

    Mübarek ramazan ayının 3. günündeyiz. İzmir'de ikamet eden yüz binler gece yine sahura kalkıp oruç için niyet ettiler. Saatler ilerlerken iftar vakti de araştırılmaya devam ediyor. İzmirliler 'İzmir İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? İzmir'de iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?' sorularına cevap arıyor.

    İzmir İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? İzmir'de iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?

    Ramazan ayı 24 Nisan'da başladı ve bu mübarek ayın bugün 3. günü... 81 ilde milyonlarca vatandaş oruçlu... İzmir'de de binlerce kişi iftar vaktini beklerken 'İzmir İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? İzmir'de iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?' sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

    İZMİR'DE İFTAR NE ZAMAN?

    26 Nisan Pazar günü İzmir'de iftar vakti 20.05... Akşam ezanı ile birlikte İzmirliler oruçlarını açacaklar.

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    İzmir İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak İzmirde iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman

    26 Nisan 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Nisan 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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