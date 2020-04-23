İzmir İmsakiye 2020 - İzmir iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? İzmir namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi Milliyet'te

11 Ayın Sultanı Ramazan sonunda geldi. İlk sahır ve oruç için heyecan dorukta... Bu gece İzmirliler ilk sahurunu yapacaklar. Yüz binlerce kişi gece kalkıp sahur edip ilk oruçlarını tutacaklar. İzmir İmsakiyesi için arayışlar başladı. İzmir'de ikamet eden vatandaşlar 'İzmir iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta?' sorusunu yoğun bir şekilde yöneltiyor. Müminlerin bir başka merak ettiği konu ise İzmir namaz vakitleri... İşte detaylar...

İZMİR İFTAR VAKTİ, SAHUR VE İMSAK SAATİ KAÇTA?

24 Nisan Cuma günü İzmir'de ilk sahur vakti 04.46 olarak belirlenirken oruç ise 20.03'te açılacak.

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ORUCU NELER BOZAR?

Orucun en başlıca kaidesi yemek, içmek ve cinsel ilişki gibi durumlardan uzak olmaktır. Bunlardan herhangi birisi yapıldığında oruç bozulmuş olur. Yemek ve içmekle ilgili her ne yapılırsa yapılsın oruç bozulmuş olur. Ancak bu kapsam içerisine unutarak yemek yemek girmez. Eğer bir kişi oruçlu iken unutup yemek yer orucu bozulmamış olur ve kaldığı yerden tutmaya devam edebilir. Bu konu ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (sas) “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” Demiştir. Kişi böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında ağzını önce çalkalayıp sonra orucuna kaldığı yerden devam etmelidir.