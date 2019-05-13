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    13.05.2019 - 11:23 |

    Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi tarifi

    Kadayıflı muhallebi iftar yemeklerinin ardından tüketilebilecek hafif bir tatlı olarak öne çıkıyor. Yapımı oldukça kolay olan Kadayıflı muhallebinin tüketimi de kolay. Şerbetli tatlıları sevmeyen vatandaşlar için alternatif olabilecek olan Kadayıflı muhallebi tarifini sizin için derledik.

    Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi tarifi

    Ramazan ayında mideyi zorlayacak gıdalar tüketilmemesi özelikle şerbetli tatlılardan uzak durulması her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazan ayında da duyuruldu. Ramazan ayı içerisinde yapılabilecek alternatif tatlılar arasında yer alan Kadayıflı muhallebi yapımı için gerekli olan malzemenin az olması ve yapımının da kısa sürmesi nedeniyle ramazan ayında iftar sofralarında tercih edilebilecek yumuşak bir tatlı olarak öne çıkıyor. İşte Kadayıflı muhallebi tarifi ve gereken malzemeler...

    Malzemeler

    - 300 gr kadayıf
    - 3 yemek kaşığı tereyağ
    - 5 yemek kaşığı toz şeker
    - Yerim su bardagı iri kıyılmış ceviz veya fındık

    Muhallebisi için
    - 1 lt süt
    - 3yemek kaşığı un
    - 3 yemek kaşığı mısır nişastası
    - 1 su bardagı toz şeker
    - 1 yumurta sarısı
    - 1 paket vanilya
    - 200 gr sıvı krema ( veya 1 paket kremşantı)

    Nasıl yapılır?

    1. Adım: Öncelikle kadayıfları elinizle kırın tereyağını eritin içine şekeri ve kadayıfı ekleyip hafif kahvecileşinceye kadar kavurup içine cevizleride ekleyip, birazda kavuralım ocağı kapatın.
    2. adım: Muhallebi için başka bir tencereye vanilya ve süt kreması hariç bütün malzemeleri alın kaynayıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin.
    3. adım: Pişince içine süt kreması ve vanilyayı da ekleyip çok iyi karıştırın. Dikdörtgen borcamın alt kısmına kadayıfın yarısını alın kaşıkla düzleyin.
    4. adım: Muhallebinin tamamını kadayıfın üstüne dökün eşit bir şekilde yayın. Kadayıfın kalan kısmıyla da muhallebinin üstünü kapatın.
    5. adım: Buzdolabında en az 4-5 dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edelim.

    Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
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