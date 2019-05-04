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    04.05.2019 - 11:45 |

    Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?

    Ramazan orucunu tutmak isteyen hamileler oruç tutabilirler mi? Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında oruç tutacak kişilerin merak ettiği soruların yanıtını veriyor. Kadınların gebelik döneminde tutmadıkları oruçları kaza etmesi gerekir mi?

    Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi?

    Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç tutabilirler mi? Oruçlu olmanın bebek sağlığı için kötü bir etkisi var mıdır? Tutulmayan oruçlar kaza edilmeli midir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    GEBELİK DÖNEMİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler.

    Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

    Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir.

    Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

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