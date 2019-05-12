Kadir Gecesi ne zaman? 2019 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kadir Gecesi için geri sayım sürüyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı olarak adlandırılan Kadir Gecesi'nde yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in ilk ayetleri Cebrail Aleyhisselam tarafından Peygamber efendimiz Hz. Muhammed s.a.v indirilmiştir. Peki bu özel gecede nasıl ibadetr edilmeli? İşte Kadir Gecesi tarihi ve tüm merak edilen gelişmeler...

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

2019 Yılı Kadir gecesi 31 Mayıs Cuma gecesi idrak edilecek.

KANDİL GECELERİNE ÖZEL BİR NAMAZ VAR MIDIR?

Hz. Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini talep etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde de oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.); “Şabanın ortasında yani berat gecesinde ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle! ‘ der.” buyurmuştur.