Kadir Gecesi ne zaman, nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi duası

Kadir Gecesi için geri sayım sürüyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Mübarek Ramazan ayı içerisinde yer alıyor. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından korunma ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayının bu denli önemli olmasında bir diğer kıstas da yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in bu ay içerisinde indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması olarak biliniyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman, bu gecede nasıl ibadet edilir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bu yıl Kadir Gecesi, 19 Mayıs 2020 salı günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

“Şüphesiz, biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadîr, 97/1-5)

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

Gerek İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den gerek ise İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in sünnet ve hadislerinden anlaşılabileceği üzere Kadir Gecesi çok önemli bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi, sadece bu özel gecenin önemine dikkat çekmek için indirilmiştir. Surede, bu gecenin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu ifade edilir ve bu gecenin, sabah ağarıncaya kadar özel kılındığına dikkat çekilir. Yapılan ibadetlerin de kat kat sevap kazandırdığı bu özel gece, ibadet ile ve dua ile geçirilmelidir.

Namazlar özenle kılınmalı

Gece boyunca farz namazlar olan akşam ve yatsı namazı ile sabah namazı özenle ve zamanında kılınmalıdır. Bu namazlara ek olarak Ramazan boyunca kılınan teravih, gece süresince kılınabilen teheccüt ve diğer nafile namazlar da kılınarak daha çok sevap kazanılabilir.

Bolca tövbe ve istiğfar getirilmeli

Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı Kadir Gecesi'nde bolca dua edilmeli ve geçmiş günahlar için tövbe edilerek Yaradan'dan af dilenmelidir.

Çokça Kur'an okunmalı

Özellikle Kadir Suresi olmak üzere gece boyunca Kur'an-ı Kerim'in hem Arapça'sı hem de Türkçe'si okunmalı ve muhabbetli bir ruh haline girilmelidir.

Kadir Gecesi Namazı kılınmalı

Kadir Gecesi'ne özel bir namaz olan Kadir Gecesi Namazı, bu akşam kılınmalıdır. İki rekattan oluşan bu namazın iki rekatında da Tahiyyat'a oturulur ve ikinci rekatın sorununda selam verilir. Selamdan sonra on bir defa "Allah u Ekber, Allah u Ekber, La ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allah u Ekber ve lillâhil hamd" denir. Ardından 100 adet İnşirah Suresi ve 100 adet de Kadir Suresi okunur.

Kadir Gecesi duası

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde “İnanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini” müjdelemiştir. (Buhari, “Fazlu Leyleti’l-Kadr, 1) Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı. Hz. Aişe validemiz : “Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz : “Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84). Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.