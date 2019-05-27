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    27.05.2019 - 13:53 |

    Kağıt Kebabı nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı

    Arda'nın Ramazan Mutfağı, iftara ne pişirsem diye düşünenlere fikirler sunmaya devam ediyor. İşte en lezzetli tariflerden biri... Kağıt Kebabı. Peki, Kağıt Kebabı nasıl yapılır? İşte Kağıt Kebabı tarifi...

    Kağıt Kebabı nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı

    KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler;

    6 adet kemiksiz tavuk kalça
    1 adet kabak – iri küp doğranmış
    1 adet orta boy patlıcan – iri küp doğranmış
    2 adet orta boy patates – küçük küp doğranmış
    10 – 15 adet arpacık soğan
    4 diş sarımsak
    1 su bardağı bezelye – haşlanmış ya da dondurulmuş
    10 adet siyah zeytin

    Sosu için;

    3 yemek kaşığı zeytinyağı
    2 yemek kaşığı az tuzlu soya sosu
    1 tatlı kaşığı domates salçası
    1 tatlı kaşığı biber salçası
    1 avuç ceviz – iri dövülmüş
    Tuz
    Karabiber
    Kuru kekik

    Hazırlanışı;

    İri küp doğradığınız tavukları geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine zeytinyağı, soya sos, salçalar, iri doğranmış ceviz, tuz, karabiber ve kuru kekiği ekleyip, iyice harmanlayın.
    Kabak ve patlıcanı iri küp, patatesi daha küçük küpler olacak şekilde doğrayın, sarımsakların üzerine vurun, arpacık soğanları soyun ve tavuklarınızın olduğu kaseye ilave edin. Bütün sebzeleri ve tavukları iyice harmanlayın. Hazırladığınız karışımı 4 eşit parçaya bölün ve yağlı kağıtlara paylaştırın. Üzerini kapatacak şekilde kenarlarından kıvırarak şeker paketi gibi hazırlayın.

    190 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.

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