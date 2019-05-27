Kağıt Kebabı nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı

KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

6 adet kemiksiz tavuk kalça

1 adet kabak – iri küp doğranmış

1 adet orta boy patlıcan – iri küp doğranmış

2 adet orta boy patates – küçük küp doğranmış

10 – 15 adet arpacık soğan

4 diş sarımsak

1 su bardağı bezelye – haşlanmış ya da dondurulmuş

10 adet siyah zeytin

Sosu için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı az tuzlu soya sosu

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 avuç ceviz – iri dövülmüş

Tuz

Karabiber

Kuru kekik

Hazırlanışı;

İri küp doğradığınız tavukları geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine zeytinyağı, soya sos, salçalar, iri doğranmış ceviz, tuz, karabiber ve kuru kekiği ekleyip, iyice harmanlayın.

Kabak ve patlıcanı iri küp, patatesi daha küçük küpler olacak şekilde doğrayın, sarımsakların üzerine vurun, arpacık soğanları soyun ve tavuklarınızın olduğu kaseye ilave edin. Bütün sebzeleri ve tavukları iyice harmanlayın. Hazırladığınız karışımı 4 eşit parçaya bölün ve yağlı kağıtlara paylaştırın. Üzerini kapatacak şekilde kenarlarından kıvırarak şeker paketi gibi hazırlayın.

190 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.