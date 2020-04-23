Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Ramazan imsakiyesi...

Ramazan bereket ayÄ±dÄ±r. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ bu ayda, gÃ¼nahlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar, dualarÄ± kabul eder. Milyonlarca MÃ¼slÃ¼man bu hayÄ±rlÄ± ay iÃ§in heyecanlanÄ±rken bu gece ilk sahur yapÄ±lacak. OruÃ§ tutmak isteyenler niyet edecekler. Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar illerinde yaÅŸayanlar ÅŸimdi, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±p 'Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusunu soruyor.

KARS, ARDAHAN VE IÄžDIR Ä°FTAR VAKÄ°TLERÄ°

24 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ Kars'ta ilk sahur 03.34 ilk oruÃ§ 19.03, Ardahan'da ilk sahur 03.34 ilk oruÃ§ 19.05'te ve IÄŸdÄ±r'da ilk sahur 03.33 ilk oruÃ§ 18.58 aÃ§Ä±lacak.

KARS 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

ARDAHAN 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

IÄžDIR 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

KARS 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°





ARDAHAN 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°





IÄžDIR 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

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