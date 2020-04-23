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    HaberlerRamazan Haberleri Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Ramazan imsakiyesi...
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    23.04.2020 - 16:15 |

    Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Ramazan imsakiyesi...

    Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en Ã§ok araÅŸtÄ±rÄ±lan konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar'ta yaÅŸayan vatandaÅŸlar, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±rken Ã¶zellikle bugÃ¼n 'Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusu soruluyor. Ä°ÅŸte Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar oruÃ§ ve sahur vakti...

    Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Ramazan imsakiyesi...

    Ramazan bereket ayÄ±dÄ±r. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ bu ayda, gÃ¼nahlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar, dualarÄ± kabul eder. Milyonlarca MÃ¼slÃ¼man bu hayÄ±rlÄ± ay iÃ§in heyecanlanÄ±rken bu gece ilk sahur yapÄ±lacak. OruÃ§ tutmak isteyenler niyet edecekler. Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar illerinde yaÅŸayanlar ÅŸimdi, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±p 'Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusunu soruyor.

    KARS, ARDAHAN VE IÄžDIR Ä°FTAR VAKÄ°TLERÄ°

    24 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ Kars'ta ilk sahur 03.34 ilk oruÃ§ 19.03, Ardahan'da ilk sahur 03.34 ilk oruÃ§ 19.05'te ve IÄŸdÄ±r'da ilk sahur 03.33 ilk oruÃ§ 18.58 aÃ§Ä±lacak.

    KARS 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

    ARDAHAN 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

    IÄžDIR 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

    KARS 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

    Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Ramazan imsakiyesi...

    ARDAHAN 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

    Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Ramazan imsakiyesi...

    IÄžDIR 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

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    Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta Kars, Ardahan ve IÄŸdÄ±r Ä°ftar Ramazan imsakiyesi...

    'Örümcek Adam'dan çocuklara 23 Nisan sürpriziAntalya'da balon ve bayraklarla süslediÄŸi aracÄ±yla caddelerde tur atan, sokaklarda marÅŸlar eÅŸliÄŸinde Örümcek Adam kostümüyle dans eden Burak Soylu, TBMM'nin 100. yÄ±l dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± coÅŸkusunu koronavirüs nedeniyle evinde yaÅŸayan çocuklara moral oldu.
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