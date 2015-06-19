19.06.2015 - 10:22 |
Kaşarlı gözleme tarifi
Sahurda hem karnınızı tok tutacak hemde lezzetli bir şeyler yemek ister misiniz? İşte leziz kaşarlı gözleme tarifi
Kaşarlı Gözleme Tarifi İçin Malzemeler:
1 adet yufka,
1 adet yumurta,
1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi,
1 tatlı kaşığı tereyağı
Yapılışı:
Yufkalarınızı düz bir zemin üzerine serin. Serdiğiniz yufkayı suyla ıslatabilirsiniz.
Yufkanın 4 ucunu katlayarak ortada bileştirin. Dikdörtgen şeklindeki yufkanızı ikiye bölecek şekilde bir tarafına kaşar rendesi koyun. Kenarlarını salçalı suyla veya sadece su ile ıslatın.
Boş olan kısmı peynirli yüzeyin üzerine gelecek şekilde ikiye katlayın. Isıtılmış teflonda her iki tarafını pişirin. Piştikten sonra tereyağı ile yağlayın.
Afiyet olsun :)