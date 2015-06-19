Kaşarlı Gözleme Tarifi İçin Malzemeler:



1 adet yufka,

1 adet yumurta,

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi,

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Yufkalarınızı düz bir zemin üzerine serin. Serdiğiniz yufkayı suyla ıslatabilirsiniz.



Yufkanın 4 ucunu katlayarak ortada bileştirin. Dikdörtgen şeklindeki yufkanızı ikiye bölecek şekilde bir tarafına kaşar rendesi koyun. Kenarlarını salçalı suyla veya sadece su ile ıslatın.



Boş olan kısmı peynirli yüzeyin üzerine gelecek şekilde ikiye katlayın. Isıtılmış teflonda her iki tarafını pişirin. Piştikten sonra tereyağı ile yağlayın.



Afiyet olsun :)