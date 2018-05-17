Kaşıbeyaz'da Ramazan keyfi

Huzur, bolluk, bereket, uzun süren sohbetler ve paylaşımlarla özdeşleşen iftar sofralarıyla artık Ramazan’ın klasik mekanları arasında yerini alan Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, bu Ramazan’da da yine hem göze hem mideye hitap ediyor. Zengin iftar sofrasında hurma, zeytin, bal, kaymak, sucuk, pastırma ve yöresel peynirlerden oluşan geleneksel iftariyeliklere sıcak çorba eşlik ederken, Kaşıbeyaz’ın lezzet ustalarının hazırladığı kebap çeşitleri de iftar mönüsünün içerisinde yer alıyor. Ramazan’ın bahar aylarına denk gelmesi nedeniyle zeytinyağlıların yanında kebap çeşitleri bol sebzeli, hafif ve az baharatlı şekilde yorumlandı.

Tüm mönünün misafirleri bekletmeden, hızla ve sıcak sıcak servis edildiği iftarda, lezzet şöleni künefe, fırın sütlaç ve güllaçla sonlandırılıyor. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu bünyesinde bulunan Kaşıbeyaz Florya’da iftarın keyfini doğa temalı bir alanda kuş sesleri eşliğinde, Kaşıbeyaz Vadi İstanbul’da yemyeşil vadi manzarasıyla modern bir atmosferde, Yeniköy Kaşıbeyaz Bosphorus’da ise 360 derece eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde yaşayabilirsiniz.

Kaşıbeyaz Akvaryum’da da isterseniz denizi isterseniz akvaryumdaki balıkları seyrederken iftarınızı yapabilirsiniz. Watergarden Kaşıbeyaz Ataşehir’de su Showları eşliğinde ferahlarken, Ankara’da olacaksanız AOÇ Kaşıbeyaz Ankara’nın yemyeşil bahçeli ve localı alanlarını tercih edebilirsiniz. Kaşıbeyaz Lezzet Grubu’nun tadına doyulmaz fiks Ramazan mönüsünün kişi başı fiyatı ise 150 TL. Rezervasyon için 0850 441 20 40 numaralı telefonu aramanız yeterli.

