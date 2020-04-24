Kayseri iftar vakti 2020! Akşam ezanı kaçta okunuyor? Kayseri iftar saati ve Ramazan İmsakiyesi...

Kayseri iftar vakti 2020 belli oldu. Ramazan ayı 2020 senesinde 24 Nisan cuma günü başladı. Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutulmaya başlandı. İftar akşam ezanı ile birlikte açıldığı için akşam namazının saati araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Kayseri'de akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte 2020 Kayseri iftar vakti...

KAYSERİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:11 İftar 19:30

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:10 İftar 19:31

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ORUCU BOZUP SADECE KAZAYI GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Yolculuk, hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kazası gerekir. Ayrıca, abdest alırken boğaza su kaçması gibi kasıt olmaksızın yemek-içmek; çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mûtat olmayan veya toprak gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi orucu bozup, sadece kazasını gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 259, 267-270).

Keffâret ve adak oruçları ile nâfile oruçların başlanıp bozulması durumunda kazâ edilmeleri gereklidir.

Ramazan’da bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günahtır.

Cinsel birleşme dışında tatmin, ağza giren yağmur, kar veya dolunun istemeyerek yutulması, abdest alırken, yıkanırken veya yüzerken suyun istemeyerek yutulması, kasten ağız dolusu kusulması orucu bozar ve bozulan orucun kaza edilmesini gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 256-259, 263).

İmsak vaktinin girip girmediği konusunda şüphesi bulunan kimse yiyip içmeye devam ederken o esnada ikinci fecrin doğmuş olduğu ortaya çıksa, oruç bozulur ve kazâ edilmesi gerekir. Aynı şekilde güneşin battığını zannederek iftar ederken güneşin henüz batmadığı anlaşılsa yine kazâ gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 277-278).

Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra, gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.