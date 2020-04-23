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    HaberlerRamazan Haberleri Kayseri, Yozgat ve Nevşehir İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta?
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    23.04.2020 - 15:46 |

    Kayseri, Yozgat ve Nevşehir İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta?

    Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırırken özellikle bugün 'Kayseri, Yozgat ve Nevşehir sahur ve imsak saat kaçta?' sorusu soruluyor. İşte Kayseri, Yozgat ve Nevşehir oruç ve sahur vakti...

    Kayseri, Yozgat ve Nevşehir İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta?

    Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Milyonlarca Müslüman bu hayırlı ay için heyecanlanırken bu gece ilk sahur yapılacak. Oruç tutmak isteyenler niyet edecekler. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinde yaşayanlar şimdi, iftar vakitlerini araştırıp 'Kayseri, Yozgat ve Nevşehir sahur ve imsak saat kaçta?' sorusunu soruyor.

    KAYSERİ, YOZGAT VE NEVŞEHİR İFTAR VAKİTLERİ

    24 Nisan Cuma günü Kayseri'de ilk sahur 04.11 ilk oruç 19.30; Yozgat'ta ilk sahur 04.10 ilk oruç 19.35 ve Nevşehir'de ilk sahur 04.15 ilk oruç 19.33'te açılacak.

    KAYSERİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    YOZGAT 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    NEVŞEHİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

    KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Kayseri, Yozgat ve Nevşehir İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta

    YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Kayseri, Yozgat ve Nevşehir İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta

    NEVŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Kayseri, Yozgat ve Nevşehir İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta

     

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