Kayseri, Yozgat ve Nevşehir İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta?

Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Milyonlarca Müslüman bu hayırlı ay için heyecanlanırken bu gece ilk sahur yapılacak. Oruç tutmak isteyenler niyet edecekler. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinde yaşayanlar şimdi, iftar vakitlerini araştırıp 'Kayseri, Yozgat ve Nevşehir sahur ve imsak saat kaçta?' sorusunu soruyor.

KAYSERİ, YOZGAT VE NEVŞEHİR İFTAR VAKİTLERİ

24 Nisan Cuma günü Kayseri'de ilk sahur 04.11 ilk oruç 19.30; Yozgat'ta ilk sahur 04.10 ilk oruç 19.35 ve Nevşehir'de ilk sahur 04.15 ilk oruç 19.33'te açılacak.

KAYSERİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

YOZGAT 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

NEVŞEHİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ





YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ





NEVŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ



