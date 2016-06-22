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    22.06.2016 - 10:33 |

    Keşkekli Ramazan özel menüsü

    Çorbası, ana yemeği, salatası ve tatlısıyla sizin için seçtiğimiz iftar menüsü...

    Keşkekli Ramazan özel menüsü

    İftar menüsü şu şekilde;

    Domatesli şehriye çorbası
    Keşkek
    Zeytinyağlı mantar salatası
    Sütlaç

    Domatesli şehriye çorbası

    Keşkekli Ramazan özel menüsü


    Domatesli şehriye çorbasının malzemeleri

    3 tane orta boy patates
    1 tane orta boy havuç
    2 yemek kaşığı kırmızı mercimek
    2 yemek kaşığı arpa şehriye
    1 yemek kaşığı tereyağı
    5 su bardağı sıcak su
    sıvıyağ
    karabiber
    tuz

    Domatesli şehriye çorbasının yapılışı

    Domates ve havuçları ayrı kaplada rendeleyin.

    Tencereye sıvıyağ koyup önce havucu kavurun. Sonrasında domates, mercimek ve tereyağı ilave edip kavurmaya devam edin.

    1-2 dakika sonra sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip pişirmeye bırakın.

    Pişmeye yakınken şehriyeyi de ilave edin ve birkaç dakika sonra altını kapatın.

    Keşkek

    Keşkekli Ramazan özel menüsü


    Keşkek malzemeleri

    3 su bardağı buğday
    6 su bardağı su
    1 tane tavuk göğsü
    1 tane orta büyüklükte soğan
    1 çay bardağı zeytinyağı
    1 yemek kaşığı domates salçası
    karabiber
    tuz

    Keşkek yapılışı

    1 gün öncesinden buğdayı suya koyup ıslatın.

    Ertesi gün buğdayları süzüp su ile tencerede kaynamaya bırakın.

    Tavukları iri iri, soğanları ince kıyım doğrayıp bir tavada kavurun. Kavurduğunuz tavuk ve soğanları 6 su bardağı su ile tenceredeki buğdaya ekleyin.

    Tavuk piştikten sonra tencereden alıp bir kabın içinde ince ince didinleyin. Sonrasınnda tuz, karabiber ve zeytinyağıyla buğday tenceresine ekleyin.

    Karışım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp ılınmasını bekleyin.

    Ilındıktan sonra karışımı rondodan geçirin veya tahta kaşığın arkasıyla iyice ezin.

    Zeytintağlı mantar salatası

    Keşkekli Ramazan özel menüsü


    Zeytinyağlı mantar salatasının malzemeleri

    350 gram mantar
    1 tane yeşil biber
    1 tane kırmızı biber
    1 tane orta büyüklükte soğan
    2 tane orta büyüklükte domates
    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    tuz
    maydanoz

    Zeytinyağlı mantar salatasının yapılışı

    Soğanları ince ince kıyıp bir tencerede kavurun.

    Soğanların rengi değiştikten sonra içine halka şeklinde doğradığınız biberleri ve kabuklarını soyduğunuz domatesleri de ilave edip kavurmayı sürdürün.

    Büyüklüğüne göre birkaç parçaya ayırdığınız mantarları da ekleyin ve saladıkları suyu çekmelerini bekleyerek pişirmeye bırakın.

    En son tuz ekleyin. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edebilirsiniz.

    Sütlaç

    Keşkekli Ramazan özel menüsü


    Sütlacın malzemeleri

    3 litre süt
    1 su bardağı pirinç
    2 su bardağı toz şeker

    Sütlacın yapılışı

    Sütü tencereye koyuo üstüne yıkadığınız pirinçleri ekleyin.

    Orta ateşte süt kaynadıktan sonra altını kısın ve kısık ateşte pirinçlerin patlamasına kadar kaynatın. (1-1,5 saat)

    Kıvama geldikten sonra şeker ilave edip iyice karıştırın.

    2-10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve hafif ılınması için bekledikten sonra kaselere koyun.

    Sütlacı kabuk tutunca tarçın ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

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