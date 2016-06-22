Keşkekli Ramazan özel menüsü

İftar menüsü şu şekilde;

Domatesli şehriye çorbası

Keşkek

Zeytinyağlı mantar salatası

Sütlaç

Domatesli şehriye çorbası



Domatesli şehriye çorbasının malzemeleri

3 tane orta boy patates

1 tane orta boy havuç

2 yemek kaşığı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı sıcak su

sıvıyağ

karabiber

tuz

Domatesli şehriye çorbasının yapılışı

Domates ve havuçları ayrı kaplada rendeleyin.

Tencereye sıvıyağ koyup önce havucu kavurun. Sonrasında domates, mercimek ve tereyağı ilave edip kavurmaya devam edin.

1-2 dakika sonra sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip pişirmeye bırakın.

Pişmeye yakınken şehriyeyi de ilave edin ve birkaç dakika sonra altını kapatın.

Keşkek



Keşkek malzemeleri

3 su bardağı buğday

6 su bardağı su

1 tane tavuk göğsü

1 tane orta büyüklükte soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

karabiber

tuz

Keşkek yapılışı

1 gün öncesinden buğdayı suya koyup ıslatın.

Ertesi gün buğdayları süzüp su ile tencerede kaynamaya bırakın.

Tavukları iri iri, soğanları ince kıyım doğrayıp bir tavada kavurun. Kavurduğunuz tavuk ve soğanları 6 su bardağı su ile tenceredeki buğdaya ekleyin.

Tavuk piştikten sonra tencereden alıp bir kabın içinde ince ince didinleyin. Sonrasınnda tuz, karabiber ve zeytinyağıyla buğday tenceresine ekleyin.

Karışım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp ılınmasını bekleyin.

Ilındıktan sonra karışımı rondodan geçirin veya tahta kaşığın arkasıyla iyice ezin.

Zeytintağlı mantar salatası



Zeytinyağlı mantar salatasının malzemeleri

350 gram mantar

1 tane yeşil biber

1 tane kırmızı biber

1 tane orta büyüklükte soğan

2 tane orta büyüklükte domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

tuz

maydanoz

Zeytinyağlı mantar salatasının yapılışı

Soğanları ince ince kıyıp bir tencerede kavurun.

Soğanların rengi değiştikten sonra içine halka şeklinde doğradığınız biberleri ve kabuklarını soyduğunuz domatesleri de ilave edip kavurmayı sürdürün.

Büyüklüğüne göre birkaç parçaya ayırdığınız mantarları da ekleyin ve saladıkları suyu çekmelerini bekleyerek pişirmeye bırakın.

En son tuz ekleyin. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edebilirsiniz.

Sütlaç



Sütlacın malzemeleri

3 litre süt

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı toz şeker

Sütlacın yapılışı

Sütü tencereye koyuo üstüne yıkadığınız pirinçleri ekleyin.

Orta ateşte süt kaynadıktan sonra altını kısın ve kısık ateşte pirinçlerin patlamasına kadar kaynatın. (1-1,5 saat)

Kıvama geldikten sonra şeker ilave edip iyice karıştırın.

2-10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve hafif ılınması için bekledikten sonra kaselere koyun.

Sütlacı kabuk tutunca tarçın ile süsleyerek servis edebilirsiniz.