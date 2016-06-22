Keşkekli Ramazan özel menüsü
Çorbası, ana yemeği, salatası ve tatlısıyla sizin için seçtiğimiz iftar menüsü...
İftar menüsü şu şekilde;
Domatesli şehriye çorbası
Keşkek
Zeytinyağlı mantar salatası
Sütlaç
Domatesli şehriye çorbası
Domatesli şehriye çorbasının malzemeleri
3 tane orta boy patates
1 tane orta boy havuç
2 yemek kaşığı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı arpa şehriye
1 yemek kaşığı tereyağı
5 su bardağı sıcak su
sıvıyağ
karabiber
tuz
Domatesli şehriye çorbasının yapılışı
Domates ve havuçları ayrı kaplada rendeleyin.
Tencereye sıvıyağ koyup önce havucu kavurun. Sonrasında domates, mercimek ve tereyağı ilave edip kavurmaya devam edin.
1-2 dakika sonra sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip pişirmeye bırakın.
Pişmeye yakınken şehriyeyi de ilave edin ve birkaç dakika sonra altını kapatın.
Keşkek
Keşkek malzemeleri
3 su bardağı buğday
6 su bardağı su
1 tane tavuk göğsü
1 tane orta büyüklükte soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
karabiber
tuz
Keşkek yapılışı
1 gün öncesinden buğdayı suya koyup ıslatın.
Ertesi gün buğdayları süzüp su ile tencerede kaynamaya bırakın.
Tavukları iri iri, soğanları ince kıyım doğrayıp bir tavada kavurun. Kavurduğunuz tavuk ve soğanları 6 su bardağı su ile tenceredeki buğdaya ekleyin.
Tavuk piştikten sonra tencereden alıp bir kabın içinde ince ince didinleyin. Sonrasınnda tuz, karabiber ve zeytinyağıyla buğday tenceresine ekleyin.
Karışım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp ılınmasını bekleyin.
Ilındıktan sonra karışımı rondodan geçirin veya tahta kaşığın arkasıyla iyice ezin.
Zeytintağlı mantar salatası
Zeytinyağlı mantar salatasının malzemeleri
350 gram mantar
1 tane yeşil biber
1 tane kırmızı biber
1 tane orta büyüklükte soğan
2 tane orta büyüklükte domates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
tuz
maydanoz
Zeytinyağlı mantar salatasının yapılışı
Soğanları ince ince kıyıp bir tencerede kavurun.
Soğanların rengi değiştikten sonra içine halka şeklinde doğradığınız biberleri ve kabuklarını soyduğunuz domatesleri de ilave edip kavurmayı sürdürün.
Büyüklüğüne göre birkaç parçaya ayırdığınız mantarları da ekleyin ve saladıkları suyu çekmelerini bekleyerek pişirmeye bırakın.
En son tuz ekleyin. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edebilirsiniz.
Sütlaç
Sütlacın malzemeleri
3 litre süt
1 su bardağı pirinç
2 su bardağı toz şeker
Sütlacın yapılışı
Sütü tencereye koyuo üstüne yıkadığınız pirinçleri ekleyin.
Orta ateşte süt kaynadıktan sonra altını kısın ve kısık ateşte pirinçlerin patlamasına kadar kaynatın. (1-1,5 saat)
Kıvama geldikten sonra şeker ilave edip iyice karıştırın.
2-10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve hafif ılınması için bekledikten sonra kaselere koyun.
Sütlacı kabuk tutunca tarçın ile süsleyerek servis edebilirsiniz.