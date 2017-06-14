Kimler oruç tutmamalı?
Oruç tutmak hangi hastalıklara sahip olanlar için sakıncalı?
Bazı durumlarda oruç tutmak sağlığımızı doğrudan etkileyebiliyor. Uzun saatler aç ve susuz kalmaması gerekenler kimler?
Kalp hastaları: Uzun süre aç kalmak, karaciğerden kolesterol sentezini arttırır.
Bu da kan kolesterolünün yükselmesine yol açar.
Şeker hastaları: Uzun süre aç kalmak, hipoglisemi (düşük kan şekeri) durumuna yol açar.
Hipertansiyon hastaları: Uzun süre aç kalmak, tansiyonda ciddi değişikliklere yol açabilir.
Gebeler: Bebeğin gelişimi için anne adaylarının öğünlerini düzenli tüketmeleri ve yeterli beslenmeleri önemlidir.
Emziren anneler: Uzun süre aç kalmak, süt üretimini durdurabilir.
Çocuklar ve gençler: Gelişme çağında olduklarından ötürü, günlük enerji ve besin öğelerini düzenli karşılamaları gerekir. Yetersiz beslenme, büyüme geriliğine yol açabilir.