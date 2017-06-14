BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Kimler oruç tutmamalı?
    ABONE OL
    14.06.2017 - 09:26 |

    Kimler oruç tutmamalı?

    Oruç tutmak hangi hastalıklara sahip olanlar için sakıncalı?

    Kimler oruç tutmamalı?

    Bazı durumlarda oruç tutmak sağlığımızı doğrudan etkileyebiliyor. Uzun saatler aç ve susuz kalmaması gerekenler kimler?


    Kalp hastaları: Uzun süre aç kalmak, karaciğerden kolesterol sentezini arttırır.
    Bu da kan kolesterolünün yükselmesine yol açar.

    Şeker hastaları: Uzun süre aç kalmak, hipoglisemi (düşük kan şekeri) durumuna yol açar.

    Hipertansiyon hastaları: Uzun süre aç kalmak, tansiyonda ciddi değişikliklere yol açabilir.

    Gebeler: Bebeğin gelişimi için anne adaylarının öğünlerini düzenli tüketmeleri ve yeterli beslenmeleri önemlidir.

    Emziren anneler: Uzun süre aç kalmak, süt üretimini durdurabilir.

    Çocuklar ve gençler: Gelişme çağında olduklarından ötürü, günlük enerji ve besin öğelerini düzenli karşılamaları gerekir. Yetersiz beslenme, büyüme geriliğine yol açabilir.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber