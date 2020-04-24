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    HaberlerRamazan Haberleri Kolonya sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet duyurdu
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    24.04.2020 - 10:59 |

    Kolonya sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet duyurdu

    Kolonya sürmek orucu bozar mı? Peki oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı? Özellikle son zamanlarda corona virüse önlem amaçlı kolanya kullanımının arttığı bu günlerde, orucu bozan şeyler arasına girip girmediği merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk gününde büyük merak konusu olan kolanya sürmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı belli oldu. Diyanet bu soruyu yanıtladı. İşte cevabı...

    Kolonya sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet duyurdu

    İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayında oruç tutmak büyük sevap. Oruç tutan vatandaşlar, orucun kabul olması için dikkatli olması gerekiyor. Orucu bozan şeyler arasında kolonya yer alıyor mu? Kolonya orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı?

    KOLANYA ORUCU BOZAR MI?

    Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar.

    Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

    Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

    Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

     

     

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