Kuskus salatası uzun süre tok tutar!

Ana malzemesi kuskus olan bu salataya dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Kuskusları tavuk suyu ile pişirirseniz daha lezzetli olacaktır. İçerisine domates, soğan, limon ve taze biberler ekleyebilir, hem vitamin açısından zengin hem de doyurucu bir öğün hazırlayabilirsiniz.



Kuskus, iyi kalitede karbonhidratlar içerir. Bu karbonhidratlar ve ekleyeceğiniz sebzelerdeki lifler, sindirimi yavaş yapılan besin maddeleridir. Dolayısıyla vücutta yavaş yol alır ve uzun süre tokluk hissi verir.