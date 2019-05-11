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    11.05.2019 - 18:57 |

    Kusmak orucu bozar mı?

    11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın gelişi Müslüman aleminde büyük bir sevinç yarattı. Oruç tutan vatandaşlar ise bazı soruların cevaplarını merak ediyor. Bunların başında gelenlerden birisi ise "Kusmak orucu bozar mı?" sorusu. İşte cevabı...

    Kusmak orucu bozar mı?

    Kusmak orucu bozar mı sorusunun cevabı oruçlu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt.

    KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

    Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
    Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
    Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).

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