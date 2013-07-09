Lezzetli suflelerin püf noktaları!

Sufle yapılırken oda sıcaklığında yumurta kullanın. Buzdolabında beklemiş yumurta yeterli kıvama ulaşamayacaktır.

Yumurtaları çırpacağınız kabın metal olmasına özen gösterin. Metal kasede çırpılan yumurtanın kıvamı daha yoğundur ve suflenin istediğiniz kadar kabarması sağlar.



Suflenin en önemli püf noktalarından biri de yumurtanın beyazını çırpma kısmıdır. Asla sıvı halde kalmamalıdır. Kaseyi yan yatırdığınızda olduğu gibi kalması gerekir.