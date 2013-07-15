Macunda Osmanlı geleneği

Mesir macunundan farklı olarak renklendirilmeden ve limonlu şekilde kullanılan Osmanlı macunu, Ramazan ayı için açılan Cacabey Meydanı panayır alanında ilgi odağı oldu.Dede mesleğini alan baba Necdet Yeşildağ ve oğlu Ersin Yeşildağ, Kırşehir’e Manisa’dan gelerek atalarından aldıkları mesleği icra ediyor. Kırşehir’de beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen baba Yeşildağ, ''Dedemizden aldığımız mesleği yapıyoruz. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Kırşehir’e geldik. Besmele ile açtığımız standımızda insanların Osmanlı macununa karşı olan ilgisi bizleri şaşırttı.

Osmanlı macunu, çoğu zaman mesir macunu ile karıştırılıyor. Fakat Osmanlı macununda tatlandırıcı ve boya asla kullanılmaz. Bunu anlatmak ve ispatlamak için tahta çubuklarla satış yapıyoruz. Osmanlı Hanedanlığı’nda nasıl yapılıyorsa ve bizler dedelerimizden nasıl öğrenmişsek aynı şekilde Osmanlı macununu Kırşehir’de de yaparak insanların eski dönem Ramazanlarını giydiğimiz o döneme ait kıyafetlerle birlikte yaşatmaya çalışmaktayız. Burada ilgi bizleri memnun etti. Hem satış yapıyor hem de meraklılarına Osmanlı macununun faydaları ve yapılış şeklini anlatıyoruz” dedi.