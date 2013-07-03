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    03.07.2013 - 10:20 |

    Mahyalar asılıyor

    İstanbul’da ilk mahya, 75 metre yüksekliğindeki Eminönü Yeni Camii’nin minaresine asıldı.

    Mahyalar asılıyor

    Yaklaşık 450 yıllık Osmanlı geleneği olan mahyacılık bu yıl da İstanbul’da can buldu. Günler süren çalışmanın ardından hazırlanan mahyalar bir bir camilere asılmaya başlandı. İlk mahya Eminönü Yeni Camii’ne asıldı. Yaklaşık 75 metre yükseklikteki minareye çıkan ekipler adeta nefes kesti. Eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde mahyayı asan görevlilerin heyecanı gözlerinden okundu. 38 yıllık mahya ustası Kahraman Yıldız, “Ramazan ayının ilk mahyası. Eminönü Yeni Camii’ne ‘Ey oruç tut bizi’ yazısını asacağız. Yaklaşık 75 metredeyiz. İstanbul kanatlarımın altında. Eşsiz bir manzara. Allah bize bu minarede çalışmayı nasip etti. Bu yorgunluğumuzu alıyor” dedi.Görevlilerin çalışmasını aşağıda bulunan vatandaşlar ise ilgiyle izledi.

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