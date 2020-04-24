24.04.2020 - 10:45 |
Makyaj yapmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre; oruçluyken yüze makyaj yapmak
Oruç ile ilgili sorular vatandaşlar tarafından yoğun ilgili araştırılan konular arasında yer alıyor. Oruç tutacak vatandaşların araştırdığı “Makyaj yapmak orucu bozar mı?” sorusunu Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı yanıtladı.
İslam dünyası heyecanla Ramazan ayını bekliyor. Orucu bozan şeyler Ramazan ayına yaklaşırken gündeme geldi. Müslüman alemi oruç ile ilgili soruların cevaplarını arıyor. "Makyaj yapmak orucu bozar mı?" ise o sorular arasında yer alıyor. Peki yüze makyaj yapmak orucu bozar mı?
MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.