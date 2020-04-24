Makyaj yapmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre; oruçluyken yüze makyaj yapmak

İslam dünyası heyecanla Ramazan ayını bekliyor. Orucu bozan şeyler Ramazan ayına yaklaşırken gündeme geldi. Müslüman alemi oruç ile ilgili soruların cevaplarını arıyor. "Makyaj yapmak orucu bozar mı?" ise o sorular arasında yer alıyor. Peki yüze makyaj yapmak orucu bozar mı?

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.