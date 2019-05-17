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    17.05.2019 - 19:28 |

    Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?

    Huzur ve bereket ayı Ramazan geldi çattı. Müslümanlar bu kutsal ayda oruç tutarak ibadet ediyorlar. Oruçlu vatandaşlarımız bazı soruların cevaplarını merak ediyor. Bunlardan birisi de "Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?" sorusu. İşte cevabı!

    Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?

    11 Ayın Sultanı Ramazan nihayet geldi. İslam alemi Ramazan'ı büyük bir mutlulukla karşıladı. Bu kutsal ayda Müslümanlar oruç tutarak ibadetlerini yaparken bazı konularda ise kafalarında sorulara cevap arıyor. Bunlardan birisi de makyaj yapmak ve saç boyamanın orucu bozup bozmayacağı. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap ise şöyle...

    MAKYAJ VE SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

    Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

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