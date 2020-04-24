Malatya iftar vakti 2020! İşte Malatya ezan vakitleri ve 2020 Ramazan İmsakiyesi! Malatya iftar saati kaç?

Malatya iftar vakti gündem merak edilen konular arasında yer alıyor. Recep ve Şaban ayından sonra üç aylar içerisinde yer alan Ramazan ayı, idrak ediliyor. Akşam namazı ile açılacak olan iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Peki Malatya iftar saat kaç açılacak? İşte Malatya Ramazan imsakiyesi...

MALATYA İFTAR VAKTİ 2020

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:01 İftar 19:18

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:00 İftar 19:19

MALATYA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ORUCU KASTEN BOZMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).