Mardin, Batman ve Siirt İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Ramazan ayı namaz vakitleri

2020 Yılının Ramazan ayı geldi. En mübarek ay olan Ramazan ayında manevi duygular günden güne artıyor. 11 Ayın sultanı olarak anılan ve islam alemi için büyük önem ve anlam taşıyan Ramazan ayında her yıl olduğu giib bu yıl da sahur ve iftar vakitleri büyük ilgi görüyor. Ramazan ayında Müslüman vatandaşlara farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Oruç tutan vatandaşlar ise sahur ve iftar saati hakkında bilgilenmek istiyor. Yaşadığı şehre göre sabah ezanı ve akşam ezanı saatini öğrenmek için arayışa geçenler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesine de akın ediyor. Diyanet, imsakiye 2020 bilgileri paylaştı. Haberimizin içeriğinden il il imsakiye 2020 bilgilerine erişim sağlayabilir aynı zamanda Mardin, Batman ve Siirt'de sahur ve iftar saatleri kaçta? sorusuna cevap bulabilirsiniz.



MARDİN İMSAKİYE 2020



24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:55 İftar 19:07

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03:54 İftar 19:08

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:52 İftar 19:09

27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:50 İftar 19:10



MARDİN İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ



BATMAN İMSAKİYE 2020



24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:52 İftar 19:06

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03:50 İftar 19:07

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:49 İftar 19:08

27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:47 İftar 19:09



BATMAN İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ



SİİRT İMSAKİYE 2020



24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:48 İftar 19:03

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03:47 İftar 19:04

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 03:45 İftar 19:05

27 Nisan 2020 Pazartesi: Sahur 03:43 İftar 19:06

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